Liam Delap: o Manchester City encontrou um Haaland pra chamar de seu?

Filho de um herói da Premier League, o atacante de 17 anos impressionou Pep Guardiola com sua fisicalidade e capacidade de marcar gols

Depois de uma arrasadora temporada de estreia, todos os times estão em busca de seu próprio Erling Haaland.

A jornada do atacante Borussia Dortmund de adolescente desconhecido para se tornar um dos atacantes mais temidos da Europa provou ser um dos enredos da última temporada, e os torcedores de todo o mundo estão esperançosos de que seu próprio clube tenha uma superestrela em potencial em sua base, pronto para emergir ao futebol profissional.

No , tem um jovem que pode muito bem ser o "novo Haaland", ainda mais considerando tem uma série de características em comum com a máquina norueguesa de fazer gols.

Assim como Haaland, Liam Delap é filho de um ex-jogador da Premier League.

Seu pai, Rory Delap, fez 359 partidas na primeira divisão inglesa por , , e Sunderland, tornando-se algo como um herói durante seu tempo em Stoke, depois de rotineiramente enfrentar o medo nas defesas adversárias com seus longos arremessos ultrajantes sob Tony Pulis.

Delap Jr., é claro, já foi perguntado se a habilidade de seu pai com seus braços foi passada adiante. Não foi; o jovem de 17 anos é dono de seu próprio talento.

Dito isto, ele compartilha algumas das mesmas habilidades que ajudaram Haaland a se adaptar tão rapidamente ao mais alto nível do futebol profissional.

Com pouco mais de 1,80m de altura, Delap tem sido destacado por sua força e poder no nível juvenil, regularmente intimidando os defensores adversários com seu porte físico.

Ele também possui uma velocidade que chama a atenção, além de ser um finalizador fantástico quando tem uma boa visão do gol. E Pep Guardiola é apenas mais um dos fãs do jovem jogador.

Delap começou a treinar com o elenco principal do City no meio do verão para ajudar a completar as atividades, mas foi rapidamente incorporado ao planejamento de Guardiola para a nova campanha depois de impressionar o catalão e sua equipe.

Com Sergio Aguero fora e prestes a perder pelo menos os dois meses iniciais da temporada por lesão, Delap foi apontado como o único substituto na posição para a estreia do City na Premier League, contra o .

Embora não tenha entrado em campo no Molineux, ele está pronto para fazer sua estreia como titular contra o Bournemouth na quinta-feira (24), depois que Guardiola admitiu que será forçado a utilizar os jovens nas primeiras rodadas da Copa Carabao, a fim de evitar que o preocupante cenário de lesões se torne ainda pior.

Dadas suas conexões familiares, a maior parte da atenção provavelmente será dada à Delap no Estádio Etihad, mas se sua curta carreira até agora puder progredir, ele dará tudo de si em seus passos.

Delap só entrou no City no meio de 2019, depois de ter feito parte da academia do Derby County desde os sete anos de idade.

Seu pai trabalhou no Rams como treinador de jovens e, portanto, deixar o clube foi uma decisão difícil para Delap, embora tenha sido justificada por suas atuações com a camisa do City até agora.

"Liam melhorou muito desde que comecei a trabalhar com ele - ele melhorou sem parar", disse, em março, o ex-técnico da categoria sub-18 do City, Gareth Taylor. "Havia alguns ingredientes crus realmente bons, mas ele trabalhou duro e fez a diferença quando foi necessário".

Delap foi ponto fudamental da parte ofensiva de um City que venceu o Grupo Norte da Premier League Sub-18 em 2019-20, marcando sete gols e dando seis assistências em 11 partidas antes que a Covid-19 resultasse em um fim prematuro à temporada de futebol juvenil.

Ele também ajudou seu novo clube a chegar às semifinais da FA Youth Cup enquanto ganhava suas duas primeiras partidas pela seleção sub-17 da , tendo anteriormente terminado como artilheiro do Torneio Mercedes-Benz Aegean de 2019 para as seleções sub-16, na .

Talvez o maior momento de sua carreira até agora, porém, tenha ocorrido no ambiente bastante discreto do Field Mill: a casa da Liga Dois da Cidade de Mansfield.

Jogando pela equipe sub-21 do City contra o time principal do Mansfield no Troféu EFL, Delap marcou dois gols e deu uma assistência na vitória por 3x0 para os jovens sobre adversários muito mais experientes.

"Alguns dos jogadores deles eram seis ou sete anos mais velhos do que nós, mas acho que lhes mostramos que podemos competir", disse Delap após a partida.

"Eu estava entusiasmado em jogar contra eles. Foi um gosto do futebol adulto e é onde eu quero estar para ter essa oportunidade e fazer bem feito, só vai ser bom para mim".

Jogar contra jogadores mais experientes também pode ajudar Delap a lidar com o que é sua maior fraqueza: seu pavio muito curto.

Quatro dias depois de sua heroicidade contra o Mansfield, ele foi nomeado na equipe sub-23 do City para enfrentar seus ex-companheiros do Derby em sua partida de estreia na Premier League 2.

Delap marcou um gol magnífico em um jogada individual, para colocar o City em vantagem de 2x0 pouco antes do intervalo, só para depois receber dois cartões amarelos. Sua expulsão ajudou para que o Derby lutasse e conseguisse um empate em 3x3.

Depois que ele recebeu seis cartões amarelos em 11 jogos do sub-18 na última temporada, observadores próximos da equipe juvenil do City sugeriram à Goal que, embora o entusiasmo de Delap seja fundamental para seu estilo de jogo, ele pode ferver demais e pode lhe custar oportunidades de titular, a menos que ele aprenda a se controlar.

Ainda assim, essa determinação ajudou Delap a forçar sua entrada nos pensamentos de Guardiola e de seus treinadores.

Com uma temporada mais curta e um cronograma agitado por vir, seu sucesso pode chegar muito mais cedo do que o esperado.