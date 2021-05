Chelsea mostra ao City: não é fácil conquistar a Champions na primeira final

Os Blues, agora bicampeões, tiveram o seu trauma em finais antes de levantarem a 'Orelhuda' pela primeira vez

O Chelsea é bicampeão da Europa. O segundo título europeu dos Blues veio com vitória por 1 a 0 sobre o Manchester City , favorito por tudo o que vem fazendo sob o comando do técnico Pep Guardiola. O roteiro da conquista londrina teve certas semelhanças com o de seu primeiro triunfo europeu, como a troca de treinador no decorrer da temporada e um futebol muito objetivo e com força na defesa. E com os Blues experientes, como clube, sobre o que é uma final europeia.

A história já mostrava ao Manchester City o quão difícil é conquistar uma Champions League em sua primeira final, como foi o caso do conjunto treinado por Pep Guardiola. O último campeão até então inédito havia sido justamente o Chelsea, em 2012. Antes, os londrinos sofreram bastante para concretizarem o sonho - que passou a ganhar contornos de possibilidade real após a chegada do bilionário russo Roman Abramovich, em 2003.

Os Blues, assim como os Citizens após serem comprados pelo Abu Dhabi United Group, ganharam força mas ainda precisavam de experiência – conforme eliminações nos mata-matas mostraram.

John Terry em 2008, após a derrota para o United (Foto: Getty Images)

Chegaram à final, pela primeira vez, apenas em 2008, mas o resultado foi trágico não apenas pela derrota, nos pênaltis, para o Manchester United. Mas por ter acontecido na Rússia, terra de Abramovich, e especialmente pelo escorregão de John Terry, ídolo do clube, que desperdiçou a cobrança que poderia ter sacramentado aquele título. O torcedor do Chelsea teve que esperar mais três anos para, em outra decisão definida na marca da cal, celebrarem o primeiro triunfo na máxima competição continental.

Faz muito tempo que um clube não é campeão da Champions em sua primeira tentativa: o último foi o Borussia Dortmund, em 1997. Dentre os times ingleses, é preciso voltar ainda mais. O Aston Villa, em 1982, foi o último dono de tal façanha.

Dentre os recordes acumulados pelo Manchester City nesta temporada 2020-21, um deles foi ter se tornado o clube que esperou mais tempo para retornar a uma final continental: 51 anos se passaram entre o título da Recopa de 1964 para esta final de Champions League.

(Foto: Getty Images)

Óbvio que não é impossível conquistar um título em sua primeira tentativa, mas a própria história do Chelsea (e de seus personagens, como o técnico Thomas Tuchel e Thiago Silva, vice-campeões com o PSG na última temporada) era uma lembrança desta dificuldade para o City. E hoje, apesar da derrota, não deixa de ser um alento.