Romero Lavia: Joia do Manchester City tem objetivo de seguir os passos de Fernandinho

O City venceu uma série de rivais da Premier League para contratar o jovem de 17 anos em 2020, e ele teve uma excelente primeira temporada

Pep Guardiola sabe da importância de ter um meio-campista forte no cerébro de uma equipe vencedora. O papel, inclusive, foi o que Guardiola desempenhou durante sua carreira de jogador e, desde que se tornou técnico, incumbiu nomes como Sergio Busquets, Philipp Lahm e Fernandinho de seguirem seus passos.

Não é por acaso que o Manchester City fez de Rodri sua segunda contratação mais cara de todos os tempos, quando pagou £ 64 milhões (aproximadamente R$ 487 milhões) para trazer o espanhol do Atlético de Madrid em 2019.

Guardiola necessita de um jogador especial para desempenhar o papel ao seu gosto, sua antiga posição. Em Romeo Lavia, o City acredita ter encontrado um jogador que pode ser moldado no jogador ideal do Guardiola.

Lavia chegou ao City vindo do Anderlecht no verão de 2020, mas ele já causou uma boa impressão na equipe sub-23 por ter desempenhado um papel fundamental na conquista do título da Premier League 2.

Com apenas 16 anos quando se mudou para a Inglaterra, muitos esperavam que Lavia passasse a maior parte de sua primeira temporada na equipe Sub-18, mas em novembro ele fez sua primeira partida como titular no time reserva de Enzo Maresca.

Lavia assumiu o controle do meio-campo do City e desempenhou um papel importante em manter a dupla talentosa Shola Shoretire e Hannibal Mejbri - ambos atualmente treinando com o time titular do United - sem destaque em campo. Ele também deu assistência a Sam Edozie para abrir o placar depois de interceptar um passe alto. “Já assisti muito Fernandinho e [Sergio] Busquets”, disse Lavia a Goal. “Esses dois dominam o jogo como meio-campistas. Eu os observei muito", afirmou ele.

“Fernandinho sabe o que está fazendo - ele não corre só por correr. Ele é como o cérebro da equipe. Quando você é jovem, você quer correr - esquerda, direita - mas ele sabe o que está fazendo, então ele não corre tanto, mas ainda é eficaz. Isso é algo que continuo aprendendo com ele. Falei com ele, mas não pessoalmente por causa da Covid, apenas nas redes sociai".

Embora as semelhanças entre os dois sejam perceptíveis ao assistir Lavia em campo, tendo apenas completado 17 anos em janeiro, ele ainda não possui o domínio das 'artes das trevas' que Fernandinho tem se destacado nos últimos tempos.

Lavia, no entanto, tem pontos fortes semelhantes quando está com a bola e passou um tempo nesta temporada aprimorando sua habilidade de fazer passes longos - uma habilidade que Guardiola insiste que seus meio-campistas possuam. “Gosto muito de recuperar a bola e passar pelas linhas”, pontuou Lavia.

“Enzo me ajudou muito com isso, sempre me ajudando para que possa ver o jogo daqui para frente, então não é um problema agora. Eu sei que tenho minhas qualidades, mas se eu fizer algo errado, elas me ajudam. Obviamente meus companheiros têm experiência - alguns deles treinaram com a primeira equipe", continuou ele.

"Eles me ajudaram muito e vou continuar aprendendo", prometeu o jovem.



Guardiola viu Lavia pela primeira vez quando o jovem tinha apenas 14 anos. Ele foi o convidado de honra na KDB Cup 2018 - um prestigioso torneio juvenil organizado por Kevin De Bruyne na cidade natal do meio-campista dos Citizens.

Na partida, Lavia ajudou o Anderlecht a derrotar Chelsea, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain pelo troféu, apesar de ser um ano mais novo do que a maioria dos seus companheiros e adversários.

Times como Manchester United, Liverpool, Arsenal e Chelsea começaram a monitorar seu progresso quando Lavia começou a jogar mais recuado, ganhando comparações com o ex-capitão do City e também belga, Vincent Kompany.

No entanto, sem os atributos físicos necessários para jogar na defesa a longo prazo e, tendo voltado para o meio-campo, a oferta do City no final da temporada 2019-20 era então boa demais para ser rejeitada.

“É um clube muito bom", diz Lavia, "com uma boa academia, jogadores de alto nível e pessoas ao redor para ajudá-lo. A cidade tem muita coisa, tudo o que você precisa. Você apenas tem que fazer a pergunta e eles o ajudarão", confirmou Lavia.

“Pessoalmente, como sou novo, eles me ajudam a me sentir confortável. Estou muito feliz por estar aqui. Você apenas tem que acreditar em si mesmo. Quando você vem aqui, sabe que está aqui por um motivo, então apenas jogue seu futebol como sempre", concluiu ele.