Manchester City x Chelsea ao vivo: siga em tempo real a final da Champions League

A Liga dos Campeões novamente terá sua final em Portugal. Neste ano, o Porto foi escolhido para substituir a Turquia.

Assim como aconteceu em 2019-20, a grande final mudou de Istanbul, na Turquia, para Portgal por conta da pandemia. Na temporada passada, a Uefa decidiu fazer uma bolha de jogos em Lisboa nos mata-matas, para diminuir os riscos da Covid-19. A final, previamente marcada para ser na Turquia, então, foi em Lisboa.

Com isso, a final turca, então, foi adiada para 2020-21, no entanto, novamente não vai acontcer. A Turquia atualmente se encontra na "lista vermelha" do Reino Unido de países com restrições de vôos. Torcedores do City e do Chelsea não poderiam viajar para assistir ao jogo e diante deste cenário, a entidade europeia mudou a sede da final para que houvesse a possibilidade da presença de público no jogo mais importante da Liga dos Campões.

O palco escolhido foi o Estádio do Dragão, casa do FC Porto.