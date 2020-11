Cole Palmer: a jovem estrela do Manchester City que espera seguir os passos de Foden

Pep Guardiola previu um "bom futuro" para o meio-campista criado pelo City que estreiou pelo time principal aos 18 anos, no início da temporada

As categorias de base do não estão carentes de craques. Atualmente, alguns dos principais jovens jogadores do mundo, tanto do futebol masculino quanto do feminino, chamam os campos de treinamento do Etihad de casa.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Como tal, ser um adolescente tranquilo de origem local pode, em alguns casos, levar à perda de indivíduos talentosos no processo de formação.

Mais times

Phil Foden, é claro, mostrou que ainda há espaço para os jogadores de origem local prosperarem no City, embora nunca houvesse realmente qualquer dúvida de que ele mostraria ter potencial de superação tanto em nível de clube quanto de seleção, mesmo antes de ser reconhecido.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Há esperança, porém, de que Foden possa ser um pioneiro para uma nova geração de estrelas da primeira produzida pelo programa de jovens do City, em vez de ser o único graduado da academia entre uma faixa de vários milhões de libras.

O próximo jogador destes parece estar pronto. Trata-se do criativo meio-campista Cole Palmer, que apesar de se quieto tem chamado a atenção em Etihad.

Palmer, de apenas 18 anos, já causou uma forte impressão em Pep Guardiola e em sua equipe técnica, e parece estar pronto para estar nos planos do catalão para a temporada.

"Desde dois meses atrás, ele nos mostrou muitas coisas", disse o chefe do City depois de ter promovido a estreia do jovem jogador na vitória sobre o na Copa Carabao, em setembro. "Ele tem um bom futuro neste clube".

A recente ascensão de Palmer foi particularmente digna de nota.

Em abril de 2019, Guardiola estava observando das arquibancadas quando o jovem perdeu o pênalti decisivo na derrota final da FA Youth Cup, para o .

Menos de 18 meses depois, no entanto, foi ele quem marcou o gol da vitória por 3x2 sobre o , quando o City terminou sua espera de 12 anos para ganhar o cobiçado troféu.

Isso encerrou algumas semanas memoráveis para Palmer, que além de fazer sua estreia no time principal também teve seu primeiro gosto do futebol da Liga dos Campeões, ao ter saído do banco contra o , em outubro.

"Tem sido bom, tudo aconteceu tão rápido", disse ele à Goal. "Eu gostei muito e agora só preciso dar um impulso, eu acho".

"É realmente encorajador que [Guardiola] dê oportunidades aos jogadores mais jovens. Acho que se os jogadores mais jovens estiverem jogando bem e, se ele gostar deles, não hesitará em colocá-los no time".

"Portanto, só precisamos continuar realmente, e espero que tenhamos mais oportunidades".

Palmer ganhou, originalmente, uma convocação para treinar com o primeiro time após uma excelente campanha na temporada passada como parte de um empolgante time sub-18.

No total, ele marcou 15 gols e deu cinco assistências em apenas 14 partidas, o que o levou a ganhar o prêmio de Jogador do Ano durante o processo.

Kyle Walker, que pertence à mesma agência que Palmer, e Foden o ajudaram a se estabelecer quando se juntou à equipe principal, e ele aproveitou a oportunidade para impressionar.

" Eu simplesmente passei a pensar que não há pressão", ele se lembra de jogadores como David Silva e Sergio Aguero, que ele observava no City como um fã desde que tinha 10 anos.

"Sou um garoto jovem, eles não vão esperar nada, por isso pensei em ir jogar como eu tenho feito desde pequeno. Apenas vá e divirta-se, então eu me diverti".

O surto do Covid-19 tenha freado seu desenvolvimento, enquanto o futebol inglês ficou parado por cerca de três meses entre o início de março e junho. Porém, quando o City voltou, eles optaram por convidar vários jogadores da academia para treinar com a equipe principal, a fim de garantir que não se sentissem isolados, sem nenhum futebol juvenil programado até o outono.

Palmer estava entre o grupo e foi escolhido para o banco em dois jogos da Premier League antes do final da campanha de 2019-20, quando o City terminou em segundo lugar.

Vindo de Wythenshawe - o mesmo subúrbio de Manchester que Marcus Rashford ,- Palmer foi cobiçado tanto pelo City quanto pelo quando tinha oito anos de idade, embora eventualmente tenha escolhido o lado azul da cidade para continuar seu desenvolvimento.

Ele era, no entanto, o menor jogador em cada faixa etária, Enquanto passava pelas categorias da academia, inclusive, esteve perto de ser liberado devido ao seu tamanho.

Alguns estavam preocupados de que ele fosse muito pequeno para ter sucesso, embora outros sentissem que seu estilo o marcava como alguém a ser observado se ele estivesse treinando na academia La Masia, do , onde são premiados os meio-campistas pequenos e tecnicamente dotados.

Hoje em dia não existem tais preocupações. Palmer agora atingiu mais de um metro e meio de altura, mas ele ainda é abençoado com o mesmo toque elegante e talento que o marcou como um talento há uma década.

Naturalmente canhoto, ele prospera ao cortar do lado direito para seu pé mais forte, pois continua a representar uma ameaça de gol, além de ser um criador chave.

Seu primeiro contrato profissional foi assinado em julho de 2019, e o clube o recompensou com uma prorrogação de dois anos no ano seguinte, o que significa que seu contrato atual o manterá na City até o o meio de 2024.

Agora o inglês sub-18 tem que forçar seu caminho no pensamento de Guardiola, mas depois que o catalão alimentou cuidadosamente o progresso de Foden para se tornar titular absoluto, Palmer acredita que ele deve continuar paciente e melhorando cad vez mais.

"Estou apenas pensando em treinar todos os dias e trabalhar duro", disse. "Eu ainda entro com a mentalidade de que não há pressão - apenas vá e faça suas coisas como quando eu era um garoto".

"Apenas vou e me expresso, trabalho duro e vejo onde isso me leva".