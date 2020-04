Como meia inglês furou quarentena, bateu o carro e levou quase meio milhão de multa

Jack Grealish, do Aston Villa, vivia grande temporada, mas recebeu uma das multas mais estúpidas da história do futebol

Tudo corria bem para Jack Grealish, meia do . Muito talentoso, o jogador - agora com 24 anos - sempre foi considerado um garoto-problema, mas parecia ter "acalmado". O jovem estava na melhor temporada de sua carreira, especulado no e tinha virado capitão do clube que o revelou.

Reconhecido anteriormente como "bad boy" do futebol, Grealish já foi pego utilizando substâncias "duvidosas", encontrado dormindo bêbado nas ruas de Tenerife e suspenso do Aston Villa por ter ido a festas ao invés de treinar. Agora, aprontou mais uma das suas: foi pego quebrando a quarentena e acabou provocando um acidente de carro.

Jack Grealish dormindo bêbado na rua em Tenerife/2015

Tudo começou quando a polícia regional foi chamada para responder a um acidente: um SUV branco teria batido em dois carros parados na rua. Assim, foram vazadas fotos de Grealish, em uma jaqueta azul, ao lado do veículo. O próprio meia admitiu o vacilo e pediu desculpas.

Assim, sua ação foi criticada de forma contundente na mídia. O resultado é que Grealish foi multado em 150 mil libras (mais de R$ 500 mil reais) pelo Aston Villa. Outro fator que pegou mal é que o jogador tinha postado, um dia antes, em suas redes sociais, um apelo para que seus fãs não saíssem de casa e se protegessem do coronavírus Covid-19.

Traduzindo: "Para salvar vidas, fiquem em casa. Só saiam de casa para comprar comida, remédios ou fazer exercícios, de uma distância segura para outras pessoas. Isso é urgente. Protejam o NHS. [Serviço Nacional de Saúde da Grã-Bretanha] Fiquem em casa. Salve vidas."

Isto acontece ao mesmo tempo em que Jack Grealish estava próximo de dar, talvez, o maior passo de sua carreira: sua contratação pelo Manchester United era quase certa e o meia já estava sendo especulado na seleção inglesa.

Com a repercussão negativa, várias publicações noticiaram a reação do Manchester United: enquanto o portal A Bola deu que o clube teria desistido da contratação do meia, jornais ingleses como o Metro, o Independent e o Daily Mail afirmaram que os Red Devils continuam com interesse no atleta, mas irão acompanhar suas atitudes mais de perto.