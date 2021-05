PSG, Real, City: qual o melhor time para Harry Kane?

Kane teria informado ao Tottenham seu desejo de sair do clube nessa janela de transferências

Com mais uma temporada chegando ao fim na Inglaterra, o atacante Harry Kane teria informado ao Tottenham que deseja deixar o clube e movimentou o noticiário esportivo nos últimos dias. Dificilmente, talvez, poderia ter escolhido o pior momento para fazer isso.

Enquanto a pandemia limitou severamente o poder de compra da maioria dos clubes da Europa, a aparente disponibilidade de Erling Haaland, e possivelmente até de Kylian Mbappé e Lionel Messi no mercado, leva a crer que Kane já não é o nome mais cobiçado como já foi.

Além do mais, será difícil que mesmo os grandes clubes do continente justifiquem uma contratação de £ 120 milhões (algo em torno de R$ 900 milhões) por um jogador de 28 anos, valor que os Spurs cogitam para abrirem uma negociação.

O Manchester United não está focando na contratação de um novo atacante depois de renovar com Edinson Cavani; Chelsea e Manchester City devem dar prioridade a Haaland; Real Madrid e Barcelona não vivem o melhor momento financeiro e o Paris Saint-Germain tem Neymar e Mbappé. O Bayern de Munique? Tem Robert Lewandowski em suas fileiras.

Mas o futebol raramente é lógico, e a saga sobre o futuro de Harry Kane parece destinada a se estender até o final da próxima janela de transferências. Quem sabe o que os gigantes espanhóis podem fazer para entrarem novamente na disputa?

Além disso, se a disponibilidade de Haaland, Mbappe e Messi diminuir, Kane poderá então, quem sabe, realizar a transferência dos seus sonhos.

A seguir, a Goal discute qual dos grandes se beneficiaria mais com a contratação do artilheiro inglês.

Manchester City

O destino ideal para Kane é o City. Pep Guardiola desenvolveu uma maneira de jogo sem atacantes centrais, o que se deve principalmente aos camisas nove mais tradicionais ficarem presos demais à mesma posição. Rotação de posições e exigências táticas complexas fazem parte do dia a dia dos nomes do elenco no Etihad Stadium.

O técnico do City prefere um articulador convertido em um falso nove, permitindo assim que o atacante caia para a posição de 10. Harry Kane é único no futebol mundial, capaz de jogar como um nove e um 10 simultaneamente.

Ele seria um jogador 'perfeito até demais' para Guardiola: muito inteligente, extremamente disciplinado mas espontâneo dentro dos limites táticos, absurdamente criativo, um excelente perfeito e um finalizador de ponta.

José Mourinho conseguiu tirar o melhor de Kane, dando-lhe a liberdade de estar onde quisesse e, embora Guardiola estabelecesse limites mais severos, o catalão também treinaria o capitão da Inglaterra com mais liberdade.

Quando você considera quantas chances o City cria por jogo, Kane acertaria muitas vezes o alvo.

Manchester United

Ole Gunnar Solskjaer está mais perto de Mourinho do que Guardiola no seu plano de jogo. O técnico do United certamente prega um futebol de ataque amplo, mas também espera que seus jogadores improvisem seus movimentos e, portanto, Kane pode se divertir muito mais no United do que no City.

A desvantagem da abordagem de Solskjaer é que o United pode se tornar lento e um pouco sem direção quando enfrenta um bloqueio profundo. A vantagem é que há muito espaço para os indivíduos serem realmente criativos: então, assim como Bruno Fernandes desponta em todos os jogos, Kane também cresceria nesse tipo de ambiente.

Vale a pena notar como Edinson Cavani mudou o estilo de jogo do United. O uruguaio costuma ir fundo para dar a Fred e Scott McTominay um passe direto através das linhas e, a partir daqui ele coloca os atacantes em jogo para fazer seu time progredir no campo ofensivo.

Ele provou ser revolucionário para Solskjaer no momento em que os padrões de ataque do United estavam se tornando ineficientes. Imagine o que Kane faria nesse papel, vagando pelo espaço de 10 para pedir a bola e tabelando com Fernandes.

Chelsea

De todos os clubes ingleses que provavelmente disputarão Kane, o Chelsea é o que menos parece apto a recebê-lo. Não há dúvida de que Thomas Tuchel aproveitaria a chance de trabalhar com Kane, mas sua marca de futebol rápido, vertical e de transição da escola tática alemã podem expor a falta de velocidade de Kane.

O Chelsea já costuma preencher bem o meio de campo, colocando muitos jogadores nesta região e criando ângulos de passe que derrubam as defesas.

O que o Chelsea realmente precisa é de um atacante velocista que possa alimentar. A tendência de Kane em recuar no campo e sua velocidade relativamente reduzida limitariam o ataque do Chelsea, que gosta de roubar a bola no meio e entrar na área adversária em segundos. Kane pode jogar com um nove e um 10 quase simultaneamente, mas não literalmente ao mesmo tempo.

O projeto tático de Tuchel para o futuro do Chelsea explica por que Timo Werner é o escolhido para o momento mesmo desperdiçando tantas chances de gol: sua movimentação e velocidade são diferenciadas. Também explica por que eles estão interessados ​​em Haaland, um jogador muito mais adequado para o projeto Tuchel do que Kane.

PSG

Mauricio Pochettino e Kane juntos de novo, um cenário que já se tem ideia de como seria. Ou pelo menos saberemos, caso Mbappé venha a deixar o PSG.

É muito difícil ver como Kane, Neymar e Mbappe poderiam se encaixar no mesmo time, mesmo que a excelente pressão que Kane faz na frente compensasse um pouco a falta de dedicação dos outros dois.

Tanto Neymar quanto Mbappé preferem jogar pelo centro, e é revelador que, nas últimas fases da Liga dos Campeões desta temporada, Pochettino tenha desenvolvido um sistema defensivo para excluir os dois das funções defensivas.

Num 4-4-2, o PSG estava feliz por estar em desvantagem contra o Manchester City e o Bayern de Munique, essencialmente desistindo do futebol amplo porque seria suicídio fazê-lo com aqueles dois atacantes em campo.

Com isso em mente, como você se encaixa em um terceiro? Simplesmente parece não haver espaço para Kane e, de sua perspectiva, seria de se esperar que ele não tivesse muita ambição de jogar no Campeonato Francês a esta altura da carreira.

Real Madrid

Zinedine Zidane não é exatamente o dinossauro tático que muitos o consideram ser. Seus planos de jogo são interessantes e mudam regularmente com base nas fraquezas do adversário, embora claramente o treinador do Real Madrid não seja nem de perto um aficionado tático ao nível de um Tuchel ou um Guardiola.

Uma mudança para o Santiago Bernabéu, então, seria muito semelhante a uma mudança para o United: uma boa opção se Kane quiser ser um superastro.

Kane seria um substituto ideal para Karim Benzema, já aos 33 anos de idade. No sentido de ser um substituto a longo prazo para o francês, Kane parece ser sim, uma boa opção. Mesmo que Zidane saia do Real Madrid, cenário que muitos veem possível em breve.