Agüero no Barcelona: salário, duração, multa e mais detalhes do contrato

Atacante argentino de 32 anos assina com o clube catalão e deve formar ataque com Griezmann e Messi

Sergio Agüero foi oficalmente anunciado como novo jogador do Barcelona. O atacante argentino de 32 anos retorna ao futebol espanhol após a bela passagem pelo Manchester City, onde se tornou ídolo e um dos grandes jogadores da história do clube. Antes de jogar na Inglaterra, o jogador defendeu o Atlético de Madrid.

Já nesta segunda-feira (31 de maio), o jogador assina o contrato, faz uma sessão de fotos no Camp Nou e então, será apresentado oficialmente para imprensa e torcedores em entrevista coletiva.

Confira todas as informações sobre a contratação de Sergio Agüero pelo Barcelona.

Qual é o salário de Agüero no Barcelona?

De acordo com o jornal inglês The Mirror, o argentino aceitou um grande corte salarial para assinar com o Barcelona. O clube catalão pagará 5 milhões de euros (R$ 32 milhões na cotação atual) por ano ao atacante, uma diminuição de 58,3% em relação ao que recebia no Manchester City (12 milhões de euros).

Qual é a duração do contrato de Agüero no Barcelona?

Conforme anunciado pelo clube, Agüero assina vínculo com o clube catalão por duas temporadas, até o fim da campanha de 2022/23.

Foi divulgada também a multa contratual caso outro clube tenha nteresse em contratá-lo: 100 milhões de euros (R$ 640 milhões).

Vale destacar que o Barcelona não precisou pagar ao Manchester City pela contratação do argentino. O jogador estava livre para assinar de graça com outro clube após o término de seu contrato com o clube inglês.

Agüero de volta à La Liga

O atacante argentino atuou por 10 temporadas no Manchester City, onde conquistou 15 troféus e se tornou o maior artilheiro da história da equipe com 260 gols em 390 jogos - a última vez que o jogador vestiu o azul de Manchester foi no último sábado (29), na decisão da Liga dos Campeões. O City foi superado pelo Chelsea por 1 a 0 e ficou com o vice-campeonato.

Antes de atuar pelos Citizens, Agüero foi jogador do Atlético de Madrid. Ele se juntou ao clube da capital espanhola em 2006, após deixar o Independiente-ARG. Pelo clube colchonero, Agüero atuou em 237 partidas, marcando 104 gols.