Em meio a dúvidas, Liverpool e Firmino mostram força em vitória sobre o Manchester United

Correndo o risco de ficar de fora da Chmapions, os Reds venceram o importante clássico com boa atuação do brasileiro

Depois de uma arrasadora temporada em 2019-20, o Liverpool, agora, vive cercado de incertezas, desde classificação à Liga dos Campeões até o time ideal para Jurgen Klopp. Mas, uma vitória sobre o Manchester United, pode dar esperança aos Reds.

O Liverpool ainda está com a temporada 2020-21 indefinida. Sem surpreender como fez na campanha do título inédito de Premier League, os Reds ainda correm o risco de ficar de fora da próxima edição da Champions League - e até da Liga Europa.

Ainda são quatro pontos de desvantagem em relação ao Chelsea, quarto colocado, e seis a ao Leicester, terceiro - posições que o Liverpool ainda pode alcançar para ir à Champions. Além disso, os Reds têm um jogo a menos do que os rivais.

Uma vitória importante sobre o Manchester United, porém, pode dar esperança aos torcedores. O 4 a 2, fora de casa, contra o finalista da Liga Europa, é um bom sinal de que o time ainda tem capacidade de brigar e almejar por coisas maiores.

"Top. Era exatamente o que precisávamos nesta situação. Estamos em uma situação em que estamos sob alguma pressão e precisamos ganhar os jogos para ter uma chance. Viemos aqui para jogar contra uma equipe em forma"disse Klopp, à BBC Sport , após o jogo.

E o destaque da vitória foi Roberto Firmino. O brasileiro, que tem vivido momentos tão incertos quanto a fase do Liverpool, marcou dois dos quatro gols dos Reds em Old Trafford e mostrou que pode ser uma opção para o ataque, uma vaga bastante disputada no time de Klopp.

Mesmo que jogue todos os jogos até o final da Premier League, Firmino não vai alcançar o mesmo número de partidas disputadas em 2019-20. A concorrência pela vaga na ataque está forte, principalmente com a chegada de Diogo Jota, que tem se mostrado uma ótima opção . Além dele, Mohamed Salah e Sadio Mané também são candidatos e goleadores do Liverpool, enquanto Firmino não marcava desde o dia 28 de janeiro.

Após o jogo, ele se mostrou feliz com sua atuação e com o resultado do jogo, que pode dar um empurrão que faltava para os Reds. "Estou feliz demais por ter voltado a fazer gols e ajudado o time a bater o Manchester dentro de Old Trafford. Que possamos confirmar esse bom momento nesse fim de temporada", disse. "Foi um dia muito especial, não só pra mim como para todo o grupo".

Klopp também exaltou a atuação do brasileiro: "Ele ajudou muito e esse tipo de coisa é muito importante. É disso que precisamos para seguir na briga", disse o treinador.

Os dois também ressaltaram a importância de pontuar nos próximos três jogos - os últimos da temporada - para conquistar a vaga na Champions.

"Estamos em uma situação de pressão e precisamos vencer os jogos para termos chances", disse o treinador. "Temos que ganhar todos os jogos. É por isso que os empates que tivemos contra o Newcastle e o Leeds vieram como derrotas. Estando em uma posição que você tem a classificação para a Liga dos Campeões na sua mão é uma grande coisa".

Assim como o treinador, Firmino também destacou que a classificação não depende de outros times, apenas do Liverpool. "Ainda teremos três jogos pela frente e só depende de nós, o que nos dá ainda mais força e confiança".

E em meio a estas incertezas todas, o próprio jogo contra o United foi uma delas. O embate era para ter acontecido onze dias antes mas, por conta de protestos de torcedores do Devils contra a participação do time na polêmica Superliga da Europa , acabou adiado. Hoje, a mobilização da torcida voltou a acontecer, e o ônibus do Liverpool acabou sendo bloqueado, o policiamento reforçado, no entanto, impediu problemas maiores.

O Liverpool volta a campo no domingo (16), contra o West Bromwich, jogando fora de casa. Antes de encerrar a temporada, ainda enfrenta o Burnley e o Crystal Palace.