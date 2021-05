Clubes que insistirem na Superliga podem ficar dois anos fora da Liga dos Campeões

De acordo com a 'ESPN', a Uefa punirá os clubes que seguirem na Superliga com sanção de duas temporadas sem jogar a Liga dos Campeões e a Liga Europa

Os clubes que continuarem com a ideia de jogar a Superliga vão sofrer severas punições da Uefa, segundo informações divulgadas pela 'ESPN'. A Uefa pretende suspender por dois anos de qualquer competição por ela realizada as equipes consideradas 'rebeldes', ou seja, aquelas que ainda não desistiram do projeto da Superliga.

A entidade mantém diálogos com os 12 clubes fundadores da Superliga na tentativa de chegar a uma punição menor em troca da desistência formal dos times em avançar com a nova competição. Segundo a ESPN, a Uefa já chegou a um acordo com Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham e Atlético de Madri. Assim, estes clubes não seriam severamente punidos.

Por outro lado, Juventus, Milan, Inter de Milão, Barcelona e Real Madrid ainda correm o risco de serem punidos com mais rigor. Fontes relacionadas a estes clubes consultadas pela Goal disseram que não esperam uma retaliação por parte da Uefa, uma vez que a entidade poderia violar uma medida cautelar concedida por um tribunal de Madri.

Caso nove dos 12 clubes se comprometam formalmente a desistirem da Superliga, baseado no próprio estatuto, o projeto seria encerrado. Desse modo, a Uefa pretende convencer mais dois clubes a desistirem da competição.

"Para mim é clara a diferença entre os clubes ingleses e os outros seis. Eles saíram fora primeiro, admitiram o erro. Existem três grupos desses 12: os seis ingleses, que saíram primeiro; depois os outros três (Atlético de Madri, Milan e Inter de Milão); e os que acham que a Terra é plana e que a Superliga ainda existe (Barcelona, Real Madrid e Juventus). E há uma enorme diferença entre esses. Mas todos serão responsabilizados", disse o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin.