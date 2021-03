Liverpool com Diogo Jota é cada vez mais ameaça para Roberto Firmino

Com o desfalque de Firmino, atacante português retorna de lesão e Reds engatam duas vitórias seguidas, algo que não acontecia há quase dois meses

Roberto Firmino se notabilizou como uma das peças mais importantes do Liverpool de Jurgen Klopp. Porém, o atacante viu seu rendimento cair, principalmente quando o assunto é marcar gols. Então, Diogo Jota, contratado para esta temporada, surgiu como uma sombra e, após retornar de lesão, já se colcoa novamente como uma ameaça à titularidade do brasileiro.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O trio de ataque dos Reds, formado por Mané, Firmino e Salah, fez história, conquistou a Liga dos Campeões, a Premier League e se firmou como um dos grandes tridentes do futebol mundial.

Mané era responsável pelos dribles e pela velocidade, Salah pelos gols e Firmino pelas assistências e por muita movimentação para abrir espaços para seus companheiros. Com sua inteligência, o brasileiro se tornou um dos principais nomes do time, apesar de muitas vezes não aparecer tanto nas estatísticas, como alguns de seus parceiros de ataque.

Porém, Firmino caiu de rendimento - o que de certa forma é normal depois de tanto tempo jogando em alto nível -, passou a enfrentar longos jejuns sem marcar com a camisa dos Reds e começou a encontrar mais dificuldades para encontrar seu bons passes.

Então, Diogo Jota, que foi contratado após uma bela temporada com os Wolves, rapidamente mostrou que tinha totais condições de brigar por uma vaga na equipe, se colocando como uma sombra ao brasileiro.

No entanto, no final do ano passado, com o time na liderança da Premier League e como favorito ao bicampeonato, o português se machucou. E foi justamente aí que os problemas do Liverpool começaram.

Desde sua lesão, os Reds caíram muito de rendimento, foram eliminados da Copa da Inglaterra, sofreram derrotas sofridas em Anfield, algo que não acontecia há muito tempo. Apenas na Premier League, foram 15 jogos sem o camisa 20, e apenas cinco vitórias. Com a sequência negativa, o time de Jurgen Klopp despencou na tabela, viu o City disparar na liderança e ficou até mesmo de fora do G-4, colocando em dúvida sua participação na próxima edição da Liga dos Campeões.

Antes desta segunda, os Reds acumulavam seis derrotas nos últimos sete jogos da Premier League, mas aí Diogo Jota retornou de lesão.

Depois da boa atuação na vitória contra o RB Leipzig, pela Champions League, na semana passada, na qual foi titular e deu a assistência para Salah abrir o placar, o português voltou a decidir pelo Liverpool.

Novamente titular nesta segunda, o atacante fez o gol da vitória contra seu ex-time, os Wolves, encerrando encerrando a sequência negativa de resultados na Premier League. Com ele em campo, já são duas vitórias seguidas, algo que não acontecia há quase dois meses.

E seu retorno acontece justamente enquanto Firmino está machucado. As duas vitórias que tiveram Jota como titular contaram com o desfalque do brasileiro, que sentiu um problema no joelho pouco antes do duelo contra o RB Leipzig.

É claro que Firmino tem moral no Liverpool, principalmente com Jurgen Klopp, que já se revelou um admirador de seu futebol. Mas Diogo Jota estava pedindo passagem antes de se machucar e, ao que tudo indica, já se coloca novamente como uma ameaça ao atacante brasileiro. Uma dor de cabeça que qualquer técnico gostaria de ter.