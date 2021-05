Como Sadio Mané foi de destaque do Liverpool à pior temporada da carreira?

Apesar de 14 gols nesta temporada, o desempenho de Mané caiu em relação às temporadas anteriores

Depois de 30 anos de espera pela conquista do titulo, o Liverpool, atual campeão da Premier League, sofreu uma queda decepcionante nesta temporada. A equipe ocupa somente a sexta posição no Campeonato Inglês e foi eliminada nas quartas de final da Liga dos Campeões, diante do Real Madrid. O técnico Jurgen Klopp viu seu elenco lidar com muitas lesões, e problemas não faltaram. Entre os principais jogadores do time, Sadio Mané não vive boa fase. A queda de rendimento do atacante é notória nesta temporada.

Mané, em entrevista ao Canal Plus, da França, admitiu a queda de desempenho e demonstrou preocupação com sua situação.

“Esta é a pior temporada da minha carreira. Tenho que admitir... se você perguntar o que há de errado, terei dificuldade em lhe dar uma resposta. Pessoalmente, não sei”, disse o jogador.

“Até fiz um exame para dar uma olhada no meu corpo. Estou comendo direito ou tudo mudou? Mas eles conferiram o resultado do exame e está tudo bem. Preciso entender que na vida existem altos e baixos, vou continuar a trabalhar arduamente, e talvez com o tempo esta situação passe”, completou o jogador do Liverpol.

Nas últimas temporadas, o atleta ultrapassou a marca dos 20 gols. Na atual, o atacante balançou as redes em 14 oportunidades.

Nove gols foram marcados na Premier League. No último compromisso, contra o Southampton, Mané foi responsável por um dos gols na vitória por 2 a 0, embora só tenha marcado três vezes em suas últimas 13 partidas, incluindo todas as competições.