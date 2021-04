Klopp diz que Liverpool não está merecendo jogar a próxima Liga dos Campeões

Depois de mais um jogo sem vitória, o treinador está questionando a ida de seu time na competição europeia

Depois de uma temporada arrasadora em 2019-20, o Liverpool está enfrentando dificuldades na Premier League, que fazem até mesmo Jürgen Klopp questionar uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. E o empate com o Newcastle pode ter piorado ainda mais a situação.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O primeiro título do Liverpool na Premier League veio como resultado de uma ótima temporada em 2019-20, mas que não está se repetindo. Lesões e problemas para montar o time fizeram o time de Klopp decair muito em relação ao que apresentou há pouco tempo, e isso pode custar caro.

Com um gol de Mohamed Salah ainda no começo do jogo, o Liverpool estava se garantindo entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Inglês - o grupo de times que ficam com vaga na Champions League. No entanto, já nos acréscimos, os Reds viram o Newcastle empatar o jogo, e tirá-los da posição "confortável".

Além da derrota - que colocou os Reds na sexta colocação da tabela -, o jogo ainda representou em pouco mais de 90 minutos alguns dos grandes problemas do Liverpool em 2020-21. O time lutou durante todo o jogo, mas não conseguiu matar o adversário que estava dominado.

Isto fez com que, há algum tempo, Klopp já descartasse as chances de título do Liverpool . Agora, porém, o treinador está pensando que seu time não merece jogar a Champions em 2021-22.

"Se você merece, você merece. Hoje, eu não nos vi merecendo jogar a Liga dos Campeões no ano que vem", disse Klopp ao BT Sport , após o 1 a 1 com o Newcastle.

O Liverpool ainda tem cinco jogos para tentar entrar neste G4 - que hoje é composto por Manchester City, Manchester United, Leicester e Chelsea. Na sexta colocação, os Reds têm um ponto de desvantagem em relação à vaga para a Europa League e quatro para o grupo da Champions.

Estes jogos que faltam, porém, não devem ser fáceis para Klopp e seus jogadores. A próxima partida será contra o Manchester United, em Old Trafford.