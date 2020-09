Do "choque" à torcida pela permanência: como o Real está vendo a novela Messi

Jogadores do presente e do passado da equipe merengue opinaram sobre o divórcio do argentino com o Barcelona

O que jogadores e ídolos do estão achando do iminente fim da Era Messi no ? Se você acha que todos estão felizes com o divórcio do craque com o arquirrival, um aviso: você vai se surpreender.

A primeira reação do elenco da equipe da capital espanhola diante da notícia que agitou o mundo do futebol teria sido de choque. Segundo reportagem da ESPN, o grupo do Whatsapp formado pelos atletas merengues "explodiu" de mensagens (a maioria de incredulidade) assim que os primeiros sites publicaram, no último dia 25 de agosto, que o argentino havia escancarado o desejo de deixar o Camp Nou.

Conforme os dias foram se passando e a saída de Messi foi virando novela, os jogadores do Real inevitavelmente encararam os primeiros questionamentos sobre a saída. Foi o caso do meio-campista Tony Kroos, que deixou transparecer uma certa alegria com o provável adeus do camisa 10 ao Barça.

"Se um desses jogadores não joga mais no seu rival, pode-se imaginar que não consideramos isso algo necessariamente ruim. Messi longe do Barcelona significa que o Barcelona perde uma arma completa", comentou o alemão, que ainda falou sobre uma possível ida do rival ao Real.

"Não acho que ele virá para o Real Madrid, se eu tiver que descartar categoricamente (...) Para ficar na ele precisaria de ‘cojones’. Acho que quase ninguém no mundo do futebol pode imaginar o Barcelona sem Messi", completou.

Sergio Ramos, capitão e lenda dos merengues, enxerga a saída de uma forma diferente. No caso, acredite, ele prefere continuar enfrentando Messi.

“Ele ganhou o direito de decidir seu futuro e não sei se está fazendo da melhor maneira. Claro que para o futebol espanhol, para o Barcelona e para nós, que gostamos de ganhar estando os melhores, a gente gostaria que ele permanecesse aqui. Messi faz melhor, sua equipe também e os clássicos mais bonitos. Vamos ver o que acontece, mas não é uma notícia que nos preocupa”.

A visão do zagueiro se assemelha à de Zinedine Zidane, outro ídolo do maior campeão europeu. O técnico francês foi questionado sobre o futuro de Messi em julho, portanto antes de o craque confirmar o desejo de sair. A resposta de Zizou foi a seguinte: "Não sei o que vai acontecer, mas esperamos que não [saia do Barcelona], porque ele está nesta liga e queremos o melhor nesta liga", comentou.

Outras figuras ligadas ao Real falaram sobre a novela Messi. O argentino Jorge Valdano, campeão pelo clube como jogador e técnico, disse que "quanto mais cedo o Barcelona assumir que vai perdê-lo, mais cedo poderá se concentrar na reconstrução”. Ele acrescentou que duvida que o compatriota recue da decisão que tomou.

“Estão falando que com a ele também se despediu e depois voltou, mas são situações completamente diferentes, porque não há contrato intermediário nem nada parecido. Ou o Messi vai para outro clube ou vai para casa, mas já saiu do Barcelona", comentou.

Já o português Luis Figo, que em 2000 chocou o mundo do futebol ao trocar Barcelona por Madri, classificou a decisão de Messi como "outro momento histórico".

Por fim, quem também falou sobre a novela Messi foi Ramon Calderón, presidente do clube da capital espanhola entre 2006 e 2009. Ele faz parte do time que não quer que o rival saia. "Se Messi for embora, será um desgosto para a imagem, para a qualidade e para o espetáculo da Liga Espanhola", disparou.

Messi enfrentou o Real pela primeira vez em 2006. De lá para cá, tornou-se o maior artilheiro da história do clássico, com 26 gols. Pelo visto isso não foi suficiente para alguns merengues quererem vê-lo bem longe da Espanha.