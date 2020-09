Lionel Messi no Real Madrid? Kroos brinca: Precisaria de 'cojones'

Toni Kroos acha difícil imaginar o Barcelona sem Messi, mas não ficaria triste em ver o argentino jogando bem longe da Espanha

É claro que muitos clubes estão de olho na possível saída de Lionel Messi do Barcelona e já sonham em ter o seis vezes melhor do mundo em suas equipes. E se o Manchester City é o grande favorito para ficar com o camisa 10, o é o lugar mais improvável para Messi jogar, caso realmente deixe a Catalunha. Toni Kroos, ídolo merengue, também pensa assim, e afirmou que o argentino precisaria de ‘cojones’ para aceitar uma transferência ao grande rival do Barça.

Mas antes de pensar em uma nova equipe, Messi precisa resolver sua situação com a diretoria culé. O craque já deixou clara sua intenção de sair, e espera utilizar uma cláusula em seu contrato que permitiria uma liberação sem custos adicionais. Por outro lado, o afirma que a multa rescisória para tirar o argentino da Catalunha neste momento é de 700 milhões de euros.

Enquanto isso, o extraterrestre do futebol não se apresentou aos treinos de pré-temporada esta semana, nem aos testes para o novo coronavírus no domingo, mostrando que realmente já está com um pé fora do Barça. Uma reunião entre o jogador, seu pai e a diretoria culé está marcada para esta quarta-feira (2) para decidir o futuro do maior camisa 10 da história blaugrana.

Dentre os muitos interessados, o City de Pep Guardiola aparece liderando a corrida para ficar com Messi. Toni Kroos também considera Manchester como um destino provável para o seis vezes melhor do mundo, mas não consegue vê-lo jogando pelo Real Madrid.

"Não acho que ele virá para o Real Madrid, se eu tiver que descartar categoricamente", opinou o alemão ao podcast Einfach mal Luppen, com seu irmão Felix. "Para ficar na você precisa de ‘cojones’. Acho que quase ninguém no mundo do futebol pode imaginar o Barcelona sem Messi", completou.

Mas por mais estranho que seja ver Messi fora do Barcelona, pelo menos para o Real Madrid seria muito interessante não ter que se preocupar com os gols do argentino no futebol espanhol.

"Se um desses jogadores não joga mais no seu rival, pode-se imaginar que não consideramos isso algo necessariamente ruim. Messi longe do Barcelona significa que o Barcelona perde uma arma completa", destacou.

É claro que mesmo com a saída de Messi a rivalidade entre Barcelona e Real Madrid continuará enorme. Mas jogar um El Clássico sem o seis vezes melhor do mundo após tantos anos certamente será motivo de comemoração para a torcida merengue.