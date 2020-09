Ícone do Real alerta Barça: "Quanto antes aceitar que perdeu Messi, antes começa a reconstrução"

Jorge Valdano, ídolo do Real Madrid, não acredita que o Barcelona possa convencer Messi a ficar e alerta que o melhor neste momento é pensar no futuro

O grande assunto do futebol europeu segue sendo a possível saída de Lionel Messi do Barcelona. Apesar de o argentino já ter manifestado sua intenção de deixar a Catalunha, o clube culé ainda acredita que pode ficar com o maior camisa 10 de sua história. Porém, Jorge Valdano, ídolo do , alertou que o Barça deve aceitar que perdeu o argentino para começar a reconstrução da equipe.

A possível saída de Lionel Messi já vinha sendo especulada há algum tempo. Mesmo assim, o seis vezes melhor do mundo chocou o mundo do futebol ao avisar o Barcelona que sua intenção era realmente essa.

O argentino acredita que pode se valer de uma cláusula em seu contrato para sair de graça, enquanto a diretoria culé afirma que o craque só pode ir para outro clube neste momento mediante o pagamento de sua multa rescisória, no valor de 700 milhões de euros (aproximadamente R$ 4,5 bilhões).

Dessa forma, Messi e Barcelona estão travando uma queda de braço nos bastidores, enquanto muitos clubes acompanham a situação de perto. O Manchester City, de Pep Guardiola, segue sendo o favorito para ficar com o extraterrestre do futebol.

Mas enquanto isso, o clube culé segue com esperanças de que Messi cumpra seu contrato até o final. Mas para Jorge Valdano, ídolo do Real Madrid, o clube deve aceitar que perdeu o jogador para começar a pensar no futuro.

"Quanto mais cedo o assumir que vai perdê-lo, mais cedo poderá se concentrar na reconstrução", alertou Valdano à Onda Cero.

Além das questões contratuais, o Barça se apega à postura de Messi quando decidiu não jogar mais pela seleção argentina. Após anunciar sua despedida, o craque resolveu voltar e jogar novamente representando seu país. Mas Valdano acredita que as situações são bem diferentes.

“Estão falando que com a ele também se despediu e depois voltou, mas são situações completamente diferentes, porque não há contrato intermediário nem nada parecido. Ou o Messi vai para outro clube ou vai para casa, mas já saiu do Barcelona", acrescentou, sendo muito categórico sobre a decisão do camisa 10.

Além de Messi, outro medalhões consagrados também devem ter futuro longe do Barcelona. Rakitic já acertou seu retorno ao Sevilla, fora dos planos de Ronald Koeman, Suárez também procura um novo destino, e outros nomes como Busquets, Alba e Piqué também podem deixar o clube.

Assim, o treinador holandês terá de construir um novo Barcelona e conta com os jovens De Jong, Riqui Puig e Ansu Fati para iniciar a reconstrução.