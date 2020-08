Lionel Messi no Barcelona em números: títulos, gols, assistências e mais

Confira o resumo mais completo da história do argentino com a camisa 10 do clube catalão

Leo Messi decidiu sair do Barcelona. O que parecia impossível, agora parece apenas questão de tempo. O argentino deixa o Camp Nou com números incríveis, que parecem até de um extraterrestre.

A Goal preparou um especial com todos os números do argentino com a camisa blaugrana. Suas partidas, seus gols e assistências, seus melhores companheiros, os goleiros que mais sofreram, os estádios preferidos e muito mais.

Dados que já estão gravados na história do futebol mundial.

Índice:

Um repasso geral

Leo Messi disputou 731 partidas com o em todas as competições. Foram 634 gols anotados pelo argentino e distribuindo 254 assistências. No total, foram 888 participações em gol com a camisa do Barça.

Sua estreia foi diante do no Estádio Olímpico Lluís Companys, no dia 16 de outubro de 2004. O primeiro gol aconteceu no Camp Nou, em 1 de maio de 2005, contra o Albacete.

Competição Jogos V E D Gols Assistências G+A LaLiga 485 361 80 44 444 183 627 Liga dos Campeões 143 84 38 21 115 33 148 75 51 13 11 53 30 83 Supercopa da 19 9 4 6 14 5 19 Supercopa da Uefa 4 3 0 1 3 2 5 5 5 0 0 5 1 6 TOTAL 731 513 135 83 634 254 888

Voltar ao índice.

Seus números com cada treinador

Foi com Pep Guardiola que Messi disputou mais partidas e marcou mais gols: foram 291 partidas e 211 bolas nas redes adversárias. Porém, foi com Tito Vilanova que o jogador alcançou a maior média de gols por jogo: 1,20. Foram 60 gols em 50 partidas.

Treinador Jogos Gols Assistências Gols por jogo Josep Guardiola 219 211 79 0,96 Luis Enrique 158 153 66 0,97 Ernesto Valverde 124 112 46 0,90 Frank Rijkaard 110 42 18 0,38 Tito Vilanova 50 60 15 1,20 Gerardo Martino 46 41 14 0,89 Quique Setién 24 15 16 0,63 TOTAL 731 634 254 0,87

Voltar ao índice.

Jogos, gols e assistências por temporada

A temporada mais artilheira de Messi no Barcelona foi a de 2011/12, quando fez incrívieis 73 gols. Na mesma temporada, ele alcançou seu maior número de assistências em uma campanha: 23 passes para gol.

Temporada Jogos Gols Assistências 2004 - 2005 9 1 0 2005 - 2006 25 8 3 2006 - 2007 36 17 2 2007 - 2008 40 16 13 2008 - 2009 51 38 17 2009 - 2010 53 47 11 2010 - 2011 55 53 22 2011 - 2012 60 73 29 2012 - 2013 50 60 15 2013 - 2014 46 41 14 2014 - 2015 57 58 27 2015 - 2016 49 41 23 2016 - 2017 52 54 16 2017 - 2018 54 45 18 2018 - 2019 50 51 19 2019 - 2020 44 31 25 TOTAL 731 634 254

Voltar ao índice.

Gols por ano

Se pegarmos o ano do calendário, 2012 foi quando o camisa 10 mais balançou as redes. Entre janeiro e dezembro de 2012, Messi fez 79 gols.

Ano Gols 2005 3 2006 10 2007 25 2008 20 2009 38 2010 58 2011 55 2012 79 2013 39 2014 50 2015 48 2016 51 2017 50 2018 47 2019 45 2020 16

Voltar ao índice.

Os rivais que mais sofreram

Ao todo, 79 equipes sofreram com gols de Messi. O rival preferido do argentino foi o , que viu o craque anotar 37 gols em 39 partidas. O maior rival do Barcelona também sofreu bastante. Messi marcou 26 vezes contra os merengues.

Time Gols Sevilla 37 32 28 26 Espanyol 25 Osasuna 24 24 23 22 20 La Coruña 20

Voltar ao índice.

Detalhes dos gols: quantos de esquerda, de direita e mais

Canhoto, Messi já marcou muito gols com o pé direito e mesmo com 1,70m, já fez gol de cabeça na final da Liga dos Campeões.

Como Gols Pé esquerdo 522 Pé direito 88 Cabeça 22 Outras partes do corpo 2 TOTAL 634

As bolas paradas sempre foram uma especialidade do craque.

De que forma Gols Pênaltis 75 Faltas diretas 47

Voltar ao índice.

Goleiros que mais sofreram gols de Messi no Barcelona

Atual goleiro do , Diego Alves foi o arqueiro que mais vezes teve que buscar a bola no fundo do gol em finalizações de Messi.

Goleiro Gols sofridos Diego Alves 21 Gorka Iraizoz 18 Iker Casillas 17 Andrés Fernández 17 Diego López 14 Iván Cuéllar 13 Roberto Jiménez 13 Andrés Palop 12 Pau López 12 Toño 12 Rubén Martínez 11 Marko Dmitrovic 11 Dudu Aouate 11 Jan Oblak 10 Claudio Bravo 9 Thibaut Courtois 9 Beto 9

Voltar ao índice.

Os maiores assistentes do argentino

Luis Suárez é o jogador que mais deu passes para gols do camisa 10 do Barcelona. O artilheiro uruguaio serviu o amigo em 47 oportunidades. Daniel Alves e Neymar também se destacam na lista.

Assistência de Gols de Messi Luis Suárez 47 Dani Alves 42 Andrés Iniesta 37 Xavi Hernández 31 Pedro Rodríguez 25 Neymar Jr. 22 Jordi Alba 21 Ivan Rakitic 19 Cesc Fàbregas 15 Sergio Busquets 14 Alexis Sánchez 12

Voltar ao índice.

Os estádio preferidos

Além do Camp Nou, Messi tem excelentes números em outros estádios.

Estádio Jogos Gols Gols/Jogo Camp Nou 358 373 1,04 Santiago Bernabéu 22 15 0,68 Vicente Calderón 20 14 0,70 ABANCA-Riazor 8 13 1,63 Ramón Sánchez-Pizjuán 16 12 0,75 Mestalla 19 10 0,53 Ciutat de Valencia 10 10 1,00 Benito Villamarín 11 9 0,82 Coliseum Alfonso Pérez 11 8 0,73 Son Moix 7 8 1,14 Ipurua 6 8 1,33 Campo de Fútbol de Vallecas 5 8 1,60

Voltar ao índice.

Jogador com mais títulos na história do Barcelona

Messi conquistou nada menos do que 34 títulos com a camisa blaugrana, recordista absoluto do clube.

10x LaLiga: 2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2017-18 e 2018-19;

4x Liga dos Campeões: 2005-06, 2008-09, 2010-11 e 2014-15;

6x Copas do Rei: 2008-09, 2011-12, 2014-15, 2015-16, 2016-17 e 2017-18;

3x Mundiais de Clubes: 2009, 2011 e 2015;

8x Supercopas de Espanha: 2005-06, 2006-07, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2013-14, 2016-17 e 2018-19;

3x Supercopas da Europa: 2009-10, 2011-12 e 2015-16.

Mais dados de destaque

Leo Messi é o maior artilheiro da história de LaLiga com 444 gols.

É o único jogador qu marcou dez ou mais gols em 14 temporadas consecutivas de LaLiga. Em 2011/12, com 50 gols, estabeleceu o recorde para um jogador em uma temporada.

Marcou em 21 jogos consecutivos de LaLiga entre novembro de 2012 e maio de 2013, a melhor marca de qualquer jogador na história da competição.

Marcou gols contra 37 times diferentes em sua trajetória no Campeonato Espanhol, mais do que qualquer outro jogador na história.

Maior goleador da história do El Clásico (Barcelona x Real Madrid) com 26 gols. Também é o artilheiro máximo do dérbi catalão (Barcelona x Espanyol), com 25 tentos.

Primeiro jogador a marcar cinco gols em uma partida de Liga dos Campeões: contra o em março de 2012, no Camp Nou.

Jogador mais jovem a marcar 400 gols por um mesmo clube na Europa: 27 anos e 300 dias.

Jogador com mais vitórias em LaLiga: 361.

Jogador co mais hat-tricks na história de LaLiga: 36.

Voltar ao índice.