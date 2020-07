Nem Zidane quer ver Messi fora do Barcelona: "Desejamos o melhor nesta liga"

Mesmo com as especulações sobre uma possível saída de Messi do Barcelona, Zidane espera que o argentino siga em La Liga rivalizando com o Real Madrid

Em meio ao momento conturbado do , está sendo especulada uma possível saída de Messi da Catalunha. Muitos podem imaginar que esse é o maior sonho do , mas Zinedine Zidane não pensa dessa maneira. O treinador merengue afirmou que espera seguir vendo o seis vezes melhor do mundo em .

Aos 33 anos, Messi tem contrato com o Barça até 2021. Mas nesta quinta-feira (02), a imprensa espanhola noticiou que o extraterrestre do futebol estaria considerando deixar o clube.

De acordo com Cadena SER, Messi interrompeu as negociações pela renovação de contrato devido a suas frustrações com o Barça, que está a caminho de perder a corrida pelo título de La Liga para o Madrid, que não vence a competição desde 2017.

Após superar o por 1 a 0 e abrir quatro pontos de vantagem para os catalães, Zidane foi questionado a respeito da possível saída de Messi e foi claro.

"Não sei o que vai acontecer, mas esperamos que não [saia do Barcelona], porque ele está nesta liga e queremos o melhor nesta liga", disse o treinador merengue.

Mais uma vez o herói da partida foi Sergio Ramos, que após o retorno do futebol assumiu mais do que nunca a responsabilidade dentro de campo e já é o segundo jogador com mais gols na temporada, atrás apenas de Benzema.

"Nosso capitão é um líder dentro de campo, mas também fora dele", disse Zidane sobre o capitão zagueiro que chegou a 100 gols por clubes em sua carreira.

"Ele é um jogador irrepetível. Ele é único e sabemos o que ele transmite para todos os outros. Estou feliz por ele, por seus objetivos, porque quando se trata de bater um pênalti, ele tem muita confiança", completou.

Apesar da vitória, o Real Madrid sofreu para bater seu adversário. A partida estava empatada até os 80 minutos, quando Carvajal fez bela jogada pela direita e sofreu o pênalti, que resultou no gol de Sergio Ramos.

"O esforço de Dani Carvajal no gol é de toda a equipe. Sabemos que com paciência e tranquilidade podemos marcar gols. Foi o que aconteceu”, destacou Zidane.

“Nos últimos minutos conquistamos um resultado muito importante. Temos de parabenizar todos os jogadores, porque o que estamos fazendo não é fácil", concluiu.