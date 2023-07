Cruzeiro propõe aumento de 15% e compra de novo percentual de Bruno Rodrigues

Negócio está longe de um desfecho, porque atacante deve receber oferta formal do exterior nas próximas horas; Arábia Saudita e Japão têm interesse

O Cruzeiro fez uma nova proposta para a permanência de Bruno Rodrigues no mercado da bola. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Samuel Venâncio. O clube propôs a compra de um percentual pequeno do atleta com o valor parcelado e ofereceu um contrato com aumento salarial de cerca de 15%, como soube a GOAL com uma fonte ligada ao departamento de futebol. No entanto, o negócio ainda está longe de um desfecho. O jogador ainda deve receber uma proposta oficial do exterior nos próximos dias — há interessados na Arábia Saudita e no Japão.

Esta foi a segunda proposta apresentada pelo Cruzeiro ao jogador nesta janela de transferências, que começou em 3 de julho passado. A primeira foi para a manutenção do salário, mas o atacante de 26 anos recusou a investida inicial, alegando a existência de interessados fora do país. O clube voltou a conversar com o atleta e formalizou uma proposta para uma valorização salarial de 15%, mas os números ainda estão longe do que o atleta pretende receber.

A concorrência estrangeira é o que pode atrapalhar a manutenção do atacante no clube, com o qual tem contrato de empréstimo até dezembro de 2023. A diretoria entende que seria difícil competir com o exterior neste momento, especialmente pela questão financeira — o real é bastante desvalorizado em relação ao dólar e ao euro. Bruno Rodrigues ainda não tem uma proposta oficial, mas clubes da Arábia Saudita e do Japão podem formalizar uma oferta até a noite desta sexta-feira (14).

Hoje, o Cruzeiro detém 33% dos direitos econômicos do atleta. O clube pagou R$ 4 milhões ao Tombense pelo percentual e tem a intenção de comprar mais uma fatia pequena do jogador de forma parcelada — os números ainda são mantidos em sigilo. A equipe de Tombos, no interior de Minas Gerais, é dona dos outros 67% e tem contrato com o atacante até dezembro de 2024.

Embora busque uma valorização salarial, Bruno Rodrigues tem a intenção de permanecer na Toca da Raposa II. O atacante de 26 anos deixou claro para a cúpula que vive o melhor momento da carreira e que gostaria de seguir no time para as próximas temporadas.

Na atual temporada, o jogador disputou 28 partidas, somando 2.455 minutos em campo. No período, ele marcou oito gols e se responsabilizou por cinco assistências para os companheiros.