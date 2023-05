Cruzeiro pagou R$ 4 milhões por 33% de Bruno Rodrigues em acordo de empréstimo

Clube revelou compra de percentual dos direitos econômicos do atacante em balanço financeiro da SAF

O Cruzeiro revelou, por meio de nota oficial, que adquiriu 33% dos direitos econômicos de Bruno Rodrigues em 2022. O acordo foi para pagamento de R$ 4 milhões em 20 parcelas, como soube a GOAL. As prestações são mensais e idênticas, avaliadas em R$ 200 mil.

O balanço financeiro da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) estabelecia pagamentos ao Tombense pelo percentual dos direitos econômicos do atleta. Contudo, não foi revelado o valor a ser pago ao clube do interior de Minas Gerais.

Ao assinar o contrato de empréstimo, ficou estabelecido que o clube teria a obrigação de adquirir 33% dos direitos econômicos — o restante (67%) ainda pertence ao Tombense, clube com o qual o atacante tem contrato até dezembro de 2024.

Bruno Rodrigues está emprestado ao Cruzeiro até dezembro de 2023, mas o clube já demonstrou interesse na compra do percentual restante dos direitos econômicos do jogador. A diretoria pretende enviar uma proposta pela aquisição do atleta durante a próxima janela de transferências do futebol brasileiro, entre 3 de julho e 2 de agosto de 2023.

Já houve ao menos duas reuniões da diretoria de Ronaldo Fenômeno com a cúpula do Tombense. A intenção é chegar a um consenso para a compra da totalidade dos direitos econômicos do atacante — os valores ainda não são revelados.

Na Toca da Raposa II desde julho do ano passado, Bruno Rodrigues é o destaque do time na atual temporada. Ele tem 19 partidas pela equipe, somando 1.690 minutos em campo, marcou sete gols e deu quatro assistências.