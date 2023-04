Cruzeiro aumenta salário de Bruno Rodrigues e prepara oferta de compra

Mineiros concederam aumento ao atacante e se preparam para enviar uma proposta para contratá-lo em definitivo do Tombense

O Cruzeiro concedeu um aumento salarial ao atacante Bruno Rodrigues, que tem contrato de empréstimo até dezembro de 2023, como soube a GOAL. Agora, o clube prepara uma oferta para comprá-lo em definitivo do Tombense.

Os mineiros fizeram uma alteração no vínculo de cessão e concederam um reajuste no salário do jogador. O atleta de 26 anos recebeu uma valorização na Toca da Raposa II.

O aumento salarial foi concedido durante o período em que o clube ficou sem jogos oficiais — o time fez um amistoso contra o Red Bull Bragantino e um jogo-treino diante do Juventude.

Bruno Rodrigues tinha remuneração abaixo dos R$ 100 mil mensais, mas recebeu uma valorização por causa do desempenho na equipe neste início de temporada. O atleta fez 13 partidas no ano, somando 1.150 minutos em campo. No período, marcou cinco gols e deu duas assistências.

O Cruzeiro prepara uma oferta para a compra do jogador para julho deste ano. Está prevista uma reunião entre representantes da Raposa e dirigentes do Tombense para discutir o valor da aquisição do atacante.

Não há um preço estabelecido no contrato de empréstimo atual — as minutas dizem que os mineiros têm preferência na aquisição. Isso significa que o clube pode igualar uma eventual proposta de outro interessado para contratá-lo em definitivo. Há uma cláusula no acordo que exige a venda ao exterior em caso de oferta vantajosa para o Tombense.

Bruno Rodrigues tem contrato com o clube de Tombos até 31 de dezembro de 2024. O atleta já sinalizou com o interesse de permanecer na Toca da Raposa II ao término do vínculo de empréstimo, em 31 de dezembro de 2023.