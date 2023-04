Cruzeiro tem 30% de taxa de vitrine de Bruno Rodrigues, que esteve na mira de Inter e Vasco

Gaúchos e cariocas fizeram consulta sobre a situação do atacante de 26 anos ainda durante a janela de transferências do Brasil

O Cruzeiro tem 30% de taxa de vitrine no contrato de empréstimo do atacante Bruno Rodrigues, que pertence ao Tombense, como soube a GOAL. Isso significa que os mineiros embolsarão este percentual em caso de uma eventual venda do atleta para outro interessado — a fatia é válida durante o período de cessão, que se encerra em dezembro de 2023.

Durante a janela de transferências do futebol brasileiro, Internacional e Vasco fizeram consultas sobre a situação do atacante de 26 anos. As situações não evoluíram para propostas à época, mas a diretoria cruzeirense preferiu valorizá-lo, mesmo que ele tenha um vínculo de empréstimo na Toca da Raposa II.

O salário de Bruno Rodrigues, que era abaixo dos R$ 100 mil mensais, foi dobrado no contrato de cessão. Ele receberá cerca de R$ 180 mil no compromisso. Foi inserido um aditivo no documento para que o atleta tivesse o reajuste salarial.

Cruzeiro e Tombense já discutiram questões envolvendo a permanência de Bruno Rodrigues em definitivo na Toca da Raposa II, mas ainda não estabeleceram um valor para a aquisição do atleta. O contrato atual não determina um preço para que ele seja comprado. As partes devem se reunir em julho para discutir a situação.

O atual vínculo do atacante tem uma cláusula que exige a venda ao exterior em caso de aprovação do Tombense. O Cruzeiro pode, no máximo, igualar a proposta por ter preferência de compra estabelecida em contrato.