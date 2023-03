Cruzeiro quer antecipar compra de Bruno Rodrigues para evitar interesse do exterior

Atacante tem contrato de empréstimo até dezembro de 2023, mas clube quer antecipar conversa por causa de cláusula que exige venda ao exterior

O Cruzeiro se programa para uma reunião com o Tombense e representantes de Bruno Rodrigues para discutir a aquisição do atacante de 26 anos, como soube a GOAL. O encontro deve acontecer nos próximos dias, logo no início de abril.

Já houve uma conversa preliminar em que a gestão de Ronaldo Fenômeno mostrou interesse na manutenção do jogador em definitivo no clube. O empresário Eduardo Uram, gestor do Tombense, é quem administra a carreira do atleta. Ele é quem participará das tratativas para a permanência no time.

O contrato de empréstimo do atleta na Toca da Raposa II não tem valor de compra fixado — o acordo exige uma negociação entre as partes. Além disso, há uma cláusula no vínculo de cessão que exige a liberação do atleta em caso de proposta do exterior. Os mineiros podem igualar as ofertas, mas querem se antecipar a um possível interessado.

O acordo de cessão temporária do atleta estabelece uma taxa de vitrine para o Cruzeiro em caso de venda para o exterior — o percentual não foi revelado, mas está entre 5% e 15% do montante de uma eventual transação.

Bruno Rodrigues está emprestado ao Cruzeiro até dezembro de 2023. Ele, porém, tem os direitos ligados ao Tombense, do interior de Minas Gerais. O contrato com o clube interiorano se encerra em 31 de dezembro de 2024.

Na atual temporada, o atacante é um dos principais nomes do Cruzeiro. Ele disputou dez partidas, somando 891 minutos em campo. No período, marcou quatro gols e se responsabilizou por duas assistências.