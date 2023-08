Cruzeiro se acerta com clube português e vende o volante Wallisson

Moreirense, de Portugal, vai comprar 40% dos direitos econômicos do volante por € 1,5 milhão

O Cruzeiro acertou a venda de Wallisson ao Moreirense, de Portugal, no mercado da bola, como soube a GOAL. Os mineiros negociaram 40% dos direitos econômicos do volante de 25 anos.

O negócio foi acertado por € 1,5 milhão (R$ 7,92 milhões na cotação atual), mas os mineiros detêm 50% dos direitos. A outra metade pertence ao Athletic, do interior de Minas Gerais. As partes ainda ajustam os últimos detalhes para definir como ficará a divisão dos percentuais e do dinheiro envolvido nas tratativas.

O Cruzeiro se comprometeu a pagar R$ 4 milhões pela fatia que possui do meio-campista — foram pagos R$ 2 milhões à vista, e o restante é quitado de forma parcelada. Em que pese o investimento, o clube entende que é o momento de negociá-lo. O atleta treina em separado do restante do elenco e não está nos planos do departamento de futebol, especialmente do técnico Pepa.

Mais artigos abaixo

A primeira conversa do Moreirense com a diretoria do Cruzeiro foi com o intuito de contratá-lo por empréstimo, com uma taxa de R$ 1 milhão, e opção de compra — o montante sugerido não foi revelado. Os mineiros exigiram R$ 4 milhões pela cessão, além de uma cláusula para aquisição de 50% dos direitos econômicos por € 2 milhões (R$ 10,6 milhões na cotação atual).

As tratativas voltaram a acontecer no último sábado (26). Na ocasião, o clube europeu apresentou uma nova oferta, agora pela aquisição do atleta. As negociações avançaram, e o jogador já foi até liberado para realizar exames médicos e assinar um novo compromisso com o clube de Portugal.

O Famalicão, também lusitano, e e o Al Taawon, da Arábia Saudita, também demonstraram interesse na contratação de Wallisson, mas o único a avançar nas tratativas e a apresentar proposta formal foi o Moreirense.

O volante tinha multa rescisória de R$ 180 milhões para o Brasil — o valor varia de acordo com o salário estabelecido na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) — e € 60 milhões (R$ 318,16 milhões) para o exterior. O vínculo na Toca da Raposa II se encerraria em 31 de dezembro de 2025.