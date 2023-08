Wallisson é afastado e passa a treinar em separado no Cruzeiro

Volante, que terá treinos diferentes do grupo comandado por Pepa, conta com proposta de Portugal e interessado na Arábia Saudita

Wallisson foi afastado pelo departamento de futebol do Cruzeiro, como soube a GOAL. O volante passa a treinar em separado do restante do elenco até segunda ordem. A diretoria não deu uma justificativa ao atleta, mas a reportagem apurou que ele está fora dos planos de Pepa neste momento da temporada — a situação ainda pode ser revertida.

O meio-campista de 25 anos fará atividades em espaços diferentes do atual elenco, ainda que elas aconteçam no mesmo horário. Ele pode fazer trabalhos internos na academia, enquanto o plantel estiver no gramado em um trabalho coletivo, por exemplo.

Wallisson estava fora de combate para enfrentar o Palmeiras, na segunda-feira (14), no Allianz Parque. O atleta havia recebido uma pancada no joelho no treino do último dia 9 de agosto e não participou de todas as atividades que antecederam a partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão. Por isso, a comissão técnica optou pela ausência do jogador.

A situação de Wallisson na Toca da Raposa II é de indefinição. O jogador tem contrato com o clube até 31 de dezembro de 2025, mas cogita uma transferência no mercado da bola. Ele tem uma proposta do Moreirense, de Portugal, para atuar por empréstimo na liga local. Os lusitanos estão dispostos a pagar R$ 1 milhão pela cessão do atleta.

O Casa Pia, também de Portugal, e o Al Taawon, da Arábia Saudita, demonstraram interesse na contratação do jogador, mas não formalizaram uma oferta para tirá-lo da Toca da Raposa II nesta janela de transferências.

O Cruzeiro faz uma exigência pela liberação de Wallisson por empréstimo. O clube exige R$ 4 milhões pelo empréstimo — este foi o valor gasto para a aquisição de 50% dos direitos econômicos do atleta — e ainda quer fixar a venda do percentual em € 2 milhões (R$ 10,82 milhões na cotação atual).

Com contrato até dezembro de 2025 na Toca da Raposa II, o volante tem multa rescisória de € 60 milhões (R$ 324,63 milhões) para o exterior e de R$ 180 milhões para o Brasil — o valor varia conforme o salário do atleta na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).