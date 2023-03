Inter propõe 155% de aumento a Wallisson, que tem multa de R$ 180 milhões no Cruzeiro

Volante de 25 anos, que também está na mira de Botafogo e Vasco, ainda tem multa de € 60 milhões (R$ 330 milhões) para o exterior

Wallisson, que deseja sair do Cruzeiro após pouco mais de dois meses e coloca o Internacional como destino predileto, tem multa rescisória de R$ 180 milhões para o Brasil e € 60 milhões (R$ 330 milhões) para o exterior, como soube a GOAL.

A cláusula para o futebol nacional é calculada conforme o salário do atleta na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) — ele recebe R$ 90 mil por mês na Toca da Raposa II. A proposta do Colorado é para ganhar R$ 230 mil por mês no Beira-Rio — 155% mais que ele recebe em Belo Horizonte atualmente.

Os agentes do jogador querem uma reunião com a diretoria do clube até esta sexta-feira (10) para discutirem o futuro do volante — Botafogo e Vasco também têm interesse em contratá-lo. A informação sobre o desejo da dupla carioca foi inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pela reportagem da GOAL.

O meio-campista de 25 anos foi afastado pela diretoria de futebol depois de se ausentar de um treinamento ocorrido em 26 de fevereiro passado sem justificativa. O gestor do clube, Ronaldo Fenômeno, confirmou o ato de indisciplina, mas disse que não quer vendê-lo.

"Ele teve uma indisciplina, não compareceu ao treino, e por isso está sendo penalizado pela diretoria. Não pensamos em vender ou negociar, queremos que ele melhore. Esses atos só prejudicam ele, que ainda vive um processo de formação. Não vamos vender o Wallison", comentou o ex-jogador.

Wallisson tem contrato na Toca da Raposa II até 31 de dezembro de 2025. O jogador, que chegou ao clube de forma gratuita, tem interesse em deixar o Cruzeiro para defender outro clube do futebol brasileiro.