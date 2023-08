Portugueses aumentam proposta, e Wallisson pode deixar Cruzeiro no mercado da bola

O Moreirense ofereceu R$ 1 milhão pelo empréstimo do jogador; Raposa exige R$ 4 milhões

Wallisson ainda pode deixar o Cruzeiro no mercado da bola, conforme apurado pela GOAL com uma fonte ligada ao departamento de futebol. Sem espaço com o técnico Pepa, o volante viu o Moreirense, de Portugal, aumentar a proposta pela contratação por empréstimo na atual janela de transferências. O próprio atleta já demonstrou interesse em deixar a Toca da Raposa II.

Depois de tentar um acordo de forma gratuita, o Moreirense ofereceu R$ 1 milhão pelo empréstimo do meio-campista de 25 anos. Os mineiros não aceitaram a proposta e reforçaram que só aceitam liberá-lo nestes moldes por R$ 4 milhões.

A ideia é que haja um desfecho nas tratativas antes da estreia na Liga Portuguesa, marcada para a próxima segunda-feira (14), diante do Porto. Os lusitanos tentam convencer os mineiros de que o negócio deva acontecer.

O Casa Pia, também de Portugal, tem interesse no atleta, mas não está disposto a pagar uma compensação financeira pelo negócio. O clube tenta o acordo de forma gratuita até o momento, mesmo que veja a concorrência do Moreirense.

Além de exigir R$ 4 milhões pela liberação de Wallisson por empréstimo, o Cruzeiro deseja incluir uma opção de compra de € 2 milhões (R$ 10,76 milhões na cotação atual) pela fatia que detém dos direitos econômicos — 50%. Os mineiros só aceitam uma transação nestes moldes.

Com contrato até dezembro de 2025 na Toca da Raposa II, o volante tem multa rescisória de € 60 milhões (R$ 323,82 milhões) para o exterior e de R$ 180 milhões para o Brasil — o valor varia conforme o salário do atleta na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).