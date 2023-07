Portugueses e sauditas fazem consulta por Wallisson, e Cruzeiro faz exigências

Al Taawon, da Arábia Saudita, e Casa Pia e Moreirense, ambos de Portugal, têm interesse na contratação de volante do Cruzeiro

O volante Wallisson está na mira de três clubes do exterior. Al Taawon, da Arábia Saudita, Casa Pia e Moreirense, ambos de Portugal, fizeram contato com o Cruzeiro a fim de sondar a situação do meio-campista, como soube a GOAL com uma fonte ligada ao departamento de futebol cruzeirense.

Ainda não foram enviadas propostas pelo atleta de 25 anos, somente sondagens. O Cruzeiro, contudo, já explicou o que pretende para negociá-lo neste momento. Dono de 50% dos direitos econômicos, os mineiros pedem R$ 4 milhões por um eventual empréstimo. O valor é idêntico ao pago pelo clube para a aquisição do percentual — ele foi contratado em janeiro deste ano, quando estava livre do contrato com a Ponte Preta. O montante é pago diretamente ao jogador.

O clube deseja incluir uma opção de compra de € 2 milhões (R$ 10,81 milhões na cotação atual) pela fatia que detém dos direitos econômicos. Os mineiros só aceitam uma transação nestes moldes.

Wallisson não tem recebido tantas oportunidades com as cores do Cruzeiro. Ele disputou 20 das 29 partidas da temporada, sendo apenas nove na condição de titular. Ele soma 897 minutos em campo, com uma assistência. O meio-campista ainda não marcou gols desde que chegou. Sob o comando de Pepa, foi titular em apenas quatro oportunidades.

Com contrato até dezembro de 2025 na Toca da Raposa II, o volante tem multa rescisória de € 60 milhões (R$ 323,94 milhões) para o exterior e de R$ 180 milhões para o Brasil — o valor varia conforme o salário do atleta na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).