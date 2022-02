Cristiano Ronaldo, 37 anos, luta contra um adversário invicto: o tempo

Se Cristiano Ronaldo não marcar contra o Burnley, em Turf Moor, nesta terça-feira (08), será sua maior seca de gols em um clube após mais de uma década.

Desde que começou a atuar pelo Real Madrid, em 2010, o português não passou cinco jogos sem marcar e seu atual período no United levou a debates sobre se ele deveria ser ou não dispensado.

O atacante celebrou o seu 37º aniversário no último sábado (05) e é justo argumentar que, apesar dos seus muitos talentos, os seus melhores dias ficaram para trás.

Isso não quer dizer que ele deva ser dispensado e levado para a "casa de repouso", mas um lugar no banco do Manchester United pode não ser uma má ideia.

Sua volta ao Old Trafford no verão provocou várias discussões sobre se ele é uma ajuda ou um obstáculo; na realidade, ele tem sido ambos desde sua saída da Juventus.

Ele, sozinho, garantiu a progressão do United para as fases eliminatórias da Liga dos Campeões, mas a natureza fluida do ataque dos Red Devils caiu desde que ele foi trazido para o time.

De seus dez chutes em Old Trafford na sexta-feira (04), na eliminação da FA Cup para o Middlesbrough, apenas três foram ao gol e cada oportunidade perdida foi recebida com o tipo de frustração que se tornou comum nas atuações de Ronaldo: braços no ar e gritos de aborrecimento para si mesmo.

Uma dessas chances perdidas aconteceu em um pênalti, uma oportunidade que poderia ter ajudado o United a entrar na fase seguinte da Copa da Inglaterra.

Ele tem oito gols em 18 jogos pelo Campeonato Inglês, com uma média de um gol a cada 196 minutos. Essa é sua média mais baixa na última década e seus chutes totais por jogo no torneio nacional também estão no nível mais baixo.

Quando ele estava jogando na Juventus, ele teve um retorno melhor no Campeonato nacional do que pelo United, na Premier League.

Apesar de sua grande liderança, certas coisas não estão funcionando em campo como antes. Muitas vezes, parece que o sistema do United foi configurado apenas para acomodar Ronaldo, com seus companheiros de equipe constantemente tentando procurá-lo na área.

Neste momento, não está dando certo para o capitão de Portugal. Com Edinson Cavani de volta e Elanga disponível, Rangnick passa a ter outras opções agora.

Então, o técnico alemão pedirá ao seu astro para assumir um papel de apoio para dar aos outros um incentivo? Ou ele vai continuar, sabendo que este é um jogador que marcou mais de 800 gols na carreira e certamente superará sua seca mais cedo ou mais tarde?

Ronaldo ainda tem um grande papel a desempenhar, mas, aos 37 anos, o superastro pode ter que aceitar que seu papel pode ser um pouco diferente do que foi há 19 anos.