Quem fez mais gols? Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi?

Argentino chega ao gol de número 700, número que o português alcançou em outubro de 2019

Os dois grandes craques dos últimos anos são máquinas de gols. Cristiano Ronaldo e Leo Messi não param de balançar as redes por seus clubes e seleções, sendo decisivos mesmo já se aproximando do final da carreira. E uma dúvida é recorrente: quem fez mais gols?

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Na última terça-feira, 30 de junho, o argentino alcançou a impressionante marca de 700 gols em sua carreira com o gol de pênalti contra o . Foram necessários 861 partidas para este incrível feito aos 32 anos.

Mais times

Cristiano Ronaldo, por sua vez, também balançou as redes nesta terça-feira. O gol contra o foi o 728º em sua carreira após 1004 partidas. O português chegou aos 700 tentos após 976 jogos e aos 34 anos .

Ou seja: Cristiano Ronaldo tem mais gols, porém a média de Messi é melhor: 0,81 do argentino contra 0,72 do português. Confira os números detalhados dos craques por seus respectivos clubes e seleções, na Liga dos Campeões e também na Copa do Mundo, torneio em que nunca se enfrentaram .

Gols de Cristiano Ronaldo em sua carreira

CLUBE/SELEÇÃO GOLS JOGOS MÉDIA C.P. 5 31 0,16 118 292 0,40 450 438 1,03 53 78 0,68 100 164 0,61 TOTAL 728 1004 0,73

Temporada mais goleadora de Cristiano Ronaldo: 69 gols em 2011-12, por Real Madrid e Portugal.

Gols de Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões: 128 gols em 169 partidas (maior artilheiro da competição).

Gols de Cristiano Ronaldo na : sete gols em 17 partidas (o português participou das Copas de 2006, 2010, 2014 e 2018).

Gols de Leo Messi em sua carreira

CLUBE/SELEÇÃO GOLS JOGOS MÉDIA 630 723 0,87 70 138 0,51 TOTAL 700 861 0,81

Temporada mais goleadora de Messi: 82 gols em 2011-12, por Barcelona e Argentina.

Gols de Messi na Liga dos Campeões: 114 gols em 137 partidas (segundo maior artilheiro da competição).

Gols de Messi na Copa do Mundo: cinco gols em 19 partidas (o argentino participou das Copas de 2006, 2010, 2014 e 2018).

Mais artigos abaixo

O último duelo entre Cristiano Ronaldo e Messi

Com a saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid, os duelos entre o português e o argentino ficaram mais difíceis de acontecer. Na verdade, desde a ida de CR7 para a Juventus, eles não se enfrentaram.

O último jogo entre eles aconteceu em 6 de maio de 2018. No Camp Nou, Barcelona e Real Madrid empataram por 2 a 2 e tanto o camisa 7 merengue quanto o camisa 10 blaugrana marcaram. Cristiano Ronaldo fez o primeiro do Real e Messi fez o segundo do Barça.