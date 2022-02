Como a dieta saudável de Cristiano Ronaldo inspira jovens torcedores do Man United

Quando Cristiano Ronaldo voltou ao Manchester United em setembro, o mundo do futebol foi tomado pela histeria em massa. Fãs, ex-jogadores, especialistas, jornalistas e até mesmo seus novos companheiros de equipe comemoraram o retorno do cinco vezes vencedor da Bola de Ouro a Old Trafford.

Todos os aspectos de seu estilo de jogo, técnica de treinamento, estilo de vida e dieta foram examinados na última década, e agora que ele está de volta a Manchester, uma nova geração de torcedores do United está ansiosa para aprender seus segredos.

Entre eles estão as 30 crianças da escola primária que foram a Old Trafford no final de janeiro para uma aula de alimentação saudável com os chefs do United, e enquanto Marcus Rashford recebeu uma menção superficial, havia apenas um jogador que eles estavam interessados ​​em aprender: Cristiano Ronaldo.

Os comentários do goleiro Lee Grant de que os jogadores do United haviam parado de comer sobremesa desde que Ronaldo chegou não caíram bem com o ex-técnico Ole Gunnar Solskjaer, porque o norueguês sentiu que isso sugeria que a nutrição e a dieta do time não eram boas o suficiente anteriormente.

“Há alguns jogadores que vão comer o que Ronaldo come agora, só para ver”, disse o chef Darren Hamilton à GOAL . “Porque ele ainda está jogando na idade que tem, está comendo direito, está treinando direito, então alguns dos jogadores estão se adaptando.”

E não é apenas sobre os jogadores que Ronaldo está tendo impacto. O seu estatuto de um dos maiores jogadores do futebol significa que ele foi a principal atração para as crianças empolgadas que questionaram os chefs do clube sobre o que o craque português come.

Mais artigos abaixo

“Seu prato favorito é salada de frango, ele tende a se inclinar para isso mais do que qualquer outra coisa”, disse Hamilton.

Aprender sobre o amor de Ronaldo por saladas de frango não foi o único motivo da visita das crianças, no entanto. O evento foi apenas uma das várias sessões regulares organizadas pela Fundação Manchester United como parte de seu trabalho com 53 escolas na Grande Manchester. Eles oferecem programas educacionais e comunitários na esperança de ajudar os jovens a fazer escolhas positivas em suas vidas, melhorando sua empregabilidade, bem-estar social e saúde mental e física.

Na última temporada, a Fundação trabalhou com mais de 12.000 crianças, realizando 14.529 sessões que variaram de treinos de futebol a aulas de alimentação saudável das quais as crianças participaram em Old Trafford. Seu objetivo é usar o poder do futebol para ajudar os jovens da região a fazer escolhas positivas em suas vidas.