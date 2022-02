Flamengo faz nova oferta ao Manchester United e fica otimista por Andreas Pereira

Depois de quatro rodadas de negociações, o Flamengo espera fechar a compra em definitivo de Andreas Pereira ainda no início desta semana. Marcos Braz e Bruno Spindel estão em Londres onde negociam com presentantes do Manchester United há três dias.

Segundo soube a GOAL, a oferta inicial, que girava em torno de 8 milhões de euros por 100% do volante foi recusada pelos ingleses. Esses valores, no entanto, foram o ponto de partida das conversas que estão avançando.

Uma nova oferta será oficiliazada em torno de 10 M de euros (R$ 67 milhões) por 70% dos direitos econômicos do atleta, mais bônus caso uma série de metas sejam atingidas. Há otimismo por parte dos dirigentes do clube carioca. Braz e Spindel entendem que este modelo de negócio agrada aos ingleses.

Vale lembrar que Andreas Pereira tem contrato com o Manchester até junho de 2023 e a partir de dezembro já poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Foi a partir deste príncipio que o Flamengo entende que os valores oferecidos agradam todas as partes.

Andreas, inclusive, chegou a externar o desejo de seguir no Flamengo. O jogador entende que pode criar uma história no clube ao invés de ficar rodando, sendo emprestado como nas últimas temporadas. Ele deve assinar um contrato de cinco anos com o Flamengo.