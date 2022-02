Jornal diz que Ronaldo pode encurtar passagem pelo United e aponta possível destino do português

Imagine o trio Neymar, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Esse ataque pode deixar de ficar apenas no imaginário, de acordo com o jornal The Mirror. O português estaria disposto a deixar o Manchester United no mercado da bola a fim de se transferir para o Paris Saint-Germain.

Em publicação neste domingo (6), o jornal britânico informou que o lusitano está a fim de deixar o estádio Old Trafford a fim de se transferir para o Parc des Princes ao fim da atual temporada europeia.

O craque teria comunicado ao agente Jorge Mendes, seu representante, que não está feliz no futebol britânico. A infelicidade é justificada pela falta de sucesso do clube nas recentes campanhas.

Cristiano Ronaldo é tratado como o possível susbstituto de Kylian Mbappé no PSG. O jovem francês é visto como um nome para reforçar o Real Madrid a partir da próxima temporada.

De acordo com a publicação, "o Paris Saint-Germain está cada vez mais confiante de que Ronaldo deixará o Manchester United no final da temporada". A possível chegada de Zinedine Zidane ao Parc des Princes é atraente para o atleta de 37 anos.