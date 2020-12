Coutinho, Griezmann e até Koeman: o Barcelona que insiste em não funcionar

Apesar da marca histórica alcançada por Messi, o empate contra o Valencia reflete um time derrapante em seus próprios defeitos

O vive uma temporada complicada. Com Messi desmotivado e decidido a deixar o clube, o gigante da Catalunha atravessa um momento de transição e que vem deixando um rastro não muito bom pelo caminho. No sábado (19), o time culé até dominou a partida contra o , mas cedeu o empate para os Morcegos e está na quinta posição de , a oito pontos do líder .

Após mais um jogo frustrante, em pleno Camp Nou, que acabou 2 a 2, a única coisa a se comemorar no Barça é a marca histórica alcançada por Lionel Messi. O argentino marcou um dos gols do jogo e igualou Pelé como maior artilheiro de um único clube em "jogos oficiais".

O time catalão, porém, deixou a desejar. Até teve (muito) mais a bola, finalizou muito mais vezes que o adversário, mas cedeu o empate e perdeu a oportunidade de se aproximar dos líderes do campeonato.

Em especial, alguns nomes tem sido apontados como destaques negativos do Barça. E a bomba parece estar até no técnico Ronald Koeman.

Pjanic vive dias estranhos no Barça. Desde que trocou a pelo time catalão, o bósnio nunca conseguiu o protagonismo no meio de campo que se esperava dele. O atleta tem atuado pouco nas partidas e não tem sido efetivo nem na criação das jogadas quanto na finalização delas.

Coutinho é outro caso difícil de entender. Ele chegou ao Barça como um dos jogadores mais caros da história, até começou bem, mas logo caiu de produção. Foi emprestado ao de Munique, onde conseguiu desempenhar um bom papel, mas não tem rendido de volta ao Barcelona.

Outro jogador que custou muito dinheiro aos cofres do Barça é Griezmann . O atacante francês talvez seja um dos casos mais frustrantes. Comprado por 120 milhões de euros, o camisa 7 tem sido discreto. Entrega, vontade e disposição não faltam ao campeão do mundo, porém, a qualidade vista no Atlético de Madrid parece longe do Griezmann do Barça.

Talvez o grande nome disso tudo seja Ronald Koeman . O treinador holandês - ex-jogador histórico do Barcelona - ainda não convenceu no comando do time da Catalunha e tem encontrado dificuldade para conseguir resultados importantes.

Na Liga dos Campeões, o Barça perdeu a primeira posição do grupo e foi sorteado em um confronto complicado contra o PSG. Já em La Liga, ele vê o pelotão de frente (formado por Atlético de Madrid, e ) disparar e agora o time culé está a oito pontos do líder Atleti.

Koeman também é um homem de decisões polêmicas. Ele deixou Lenglet no banco de reservas e formou a zaga com a dupla de jovens Araújo e Mingueza. A fé no uruguaio Araújo compensou, pois ele marcou um dos gols do jogo, mas a ausência de Lenglet tem sido questionada por parte da torcida e da imprensa espanhola.

O próximo compromisso do Barcelona é na terça-feira (22), contra o Real , pela 15ª rodada de La Liga.