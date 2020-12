Lionel Messi tem mais gols oficiais do que Pelé? O que esse número significa?

Entenda como funciona a matemática dos gols do argentino sobre o Rei do Futebol

Há uma discussão no futebol atual sobre quem tem mais gols na história. Entre vários grandes craques do esporte mais popular do mundo, dois futebolistas protagonizam esta conversa: Pelé e Lionel Messi.

No total, Pelé anotou 1282 gols ao longo de sua carreira, somando todos seus clubes e seleção brasileira. Messi, por outro lado, totaliza 713 gols vestindo a camisa da Argentina e do Barcelona. Se os números são tão diferentes, porque existe essa discussão?

Pela ótica moderna do europeu, jogos amistosos não deveriam entrar na conta de gols. E é assim que é feita a conta de gols do argentino. Não são considerados os gols que o camisa 10 do marca em jogos amistosos pelo Barcelona, disputados principalmente na época de pré-temporada. Amistosos da seleção argentina são considerados jogos oficiais quando jogados nas Datas Fifa.

Desta forma, La Pulga estaria empatado com o Rei do Futebol. Ambos detém o recorde de gols oficiais pelo mesmo clube. Messi e Pelé anotaram 642 tentos por Barcelona e , respectivamente.

No entanto, onde encaixar os demais 449 marcados por Pelé pelo Alvinegro Praiano? É importante destacar a importância dos amistosos na época em que Pelé atuava.

O ponto é que ambos jogaram a elite do esporte em seu devido tempo. Contra timaços e timinhos, jogos com valores competitivos variados e relevâncias simbólicas diversas, jogando no maior clube possível para o respectivo lugar no mundo. E, no caso de Pelé, isso passava pelos amistosos.

Afinal, se o maior jogador de sua era fez quase 500 gols em partidas que não valiam por campeonatos, por que será que ele teria perdido tanto tempo chutando bolas que não valiam de nada? Porque valiam.

Amistosos no passado eram encarados como grandes confrontos. Não à toa que o Santos disputava, em algumas temporadas, mais amistosos do que jogos oficiais. Eram partidas de alto nível, bem disputadas e, em alguns casos, eram duelos luxuosos - que envolviam desde propaganda política até dinheiro e troféus para o vencedor.

Contextualizar e entender os tempos, tão diferentes, é fundamental. Pelé jogou 19 anos no Santos e não teve uma liga brasileira de pontos corridos, assim como Messi teve a a jogar todos os anos de sua vida, mas nunca só em quatro jogos, como o brasileiro jogou a Libertadores.

Os dois enormes jogadores do futebol vivem em seu respectivo tempo, sem que isso diminua os feitos de um ou aumente as conquistas do outro.