Pelé parabeniza recorde de Messi pelo Barcelona: “linda carreira”

Argentino igualou o recorde do Rei do Futebol de gols em jogos oficiais por um mesmo clube

Este sábado, 19 de dezembro de 2020, entrou para a história do futebol após Leo Messi igualar o recorde de Pelé de mais gols oficiais por um mesmo clube. O argentino e o Rei do Futebol têm 643 gols cada por e . E embora haja a polêmica sobre os gols marcados por Pelé em amistosos, o próprio se pronunicou e parabenizou o camisa 10 do Barça pelo feito.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"Quando seu coração transborda de amor, é difícil mudar o seu caminho. Assim como você, eu sei o que é amar usar a mesma camisa todos os dias. Assim como você, sei que não existe nada melhor que o lugar que a gente se sente em casa. Parabéns pelo seu recorde histórico, Lionel. Mas acima de tudo, parabéns pela sua linda carreira no Barcelona", publicou Pelé em suas redes sociais.

Mais times

Existe uma polêmica na contagem de gols. Ao longo de sua vitoriosa carreira com a camisa do Santos, o Rei do Futebol marcou um total de 1091 gols. Ou seja, 448 tentos foram anotados em partidas amistosas, que na época de Pelé tinham uma importância muito maior do que nos dias atuais.

O gol oficial número 643 de Leo Messi pelo Barcelona foi feito de uma forma nada usual para os padrões do argentino. O camisa 10 disperdiçou uma cobrança de pênalti, defendida pelo goleiro Jaume Domenéch, do . No rebote, Jordi Alba tentou o chute cruzado, a bola subiu e sobrou para Messi tocar de cabeça para a rede adversária.

Logo após a confirmação do gol, os telões do Camp Nou exibiram uma homenagem à Messi e Pelé - uma fotomontagem em que o Rei do Futebol segurava o argentino nos braços. No entanto, o recorde de La Pulga foi ofuscado por mais uma atuação sem brilho do Barcelona, que apenas empatou com o Valencia por 2 a 2.