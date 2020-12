Gestora do Barcelona admite por Coutinho à venda em janeiro

O meia brasileiro, muito utilizado por Koeman na temporada, deve deixar o Camp Nou para aliviar as finanças do clube

O começa a se movimentar no bastidores para se preparar para a próxima janela de transferências, no próximo dia 4 de janeiro. E uma venda inesperada pode acontecer: Philippe Coutinho foi declarado como um jogador transferível pela Junta Gestora do clube.

A informação do jornal Ara é que Carles Tusquets, presidente da Junta Gestora do Barcelona, solicitou ao secretário técnico do clube, Ramón Planes, que busque uma nova equipe para o brasileiro. A ideia é vender Coutinho antes mesmo da eleição presidencial do Barça, marcada para 24 de janeiro.

Coutinho estava muito desfrutando desta segunda passagem pelo Barcelona sob o comando de Ronald Koeman, que pediu para o brasileiro ficar no início da temporada e foi muito utiizado pelo holandês no começo da campanha. O meia foi titular em nove dos 11 jogos que fez em 2020/21, marcou três gols e deu duas assistências.

No entanto, depois da lesão que sofreu no El Clássico, ele não voltou a recuperar seu protagonismo no time e Pedri, por exemplo, foi ganhando mais espaço e parece hoje ser o preferido por Koeman para a posição.

A saída de Philippe Coutinho aliviaria as finanças do Barcelona e este é o principal motivo de colocar o brasileiro na lista de jogadores disponíveis no mercado. Certamente o Barça perderá boa parte dos 150 milhões de euros investidos para contratá-lo em janeiro de 2018, mas qualquer dinheiro é bem-vindo no clube. O salário do jogador é muito alto e este é um ponto importante para vendê-lo.

No fim de novembro, circulou uma informação de que o jogador teria sido oferecido à Juventus, da - negociação descartada pelo agente de Coutinho.