PSG reencontra Barcelona pela 1ª vez após goleada em que Neymar ofuscou Messi

Agora adversários, os dois craques protagonizaram a "Remontada" em um dos jogos mais épicos da história da Liga dos Campeões

O sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões 2020/21 colocou frente a frente PSG e Barcelona. Parisienses e catalães se reencontram quatro anos depois de um dos confrontos mais emocionantes da história da competição europeia: o inesquecível 6 a 1 no Camp Nou, conhecido como "La Remontada", em 8 de março de 2017.

A atuação de Neymar naquela noite é memorável e uma das melhores da carreira do atacante, ofuscando Leo Messi com um protagonismo, em especial no segundo tempo. Precisando reveter um 4 a 0 sofrido no Parque dos Príncipes, o conseguiu abrir uma vantagem de 3 a 0 no jogo de volta.

No entanto, aos 16 minutos do segundo tempo, Edinson Cavani fez um gol para o time francês, o que significava que o Barcelona precisaria de mais três gols em 30 minutos para conseguiur a classificação nas quartas de final daquele ano.

O Barcelona pressionava, mas não conseguia furar o bloqueio do . Foi então, a partir dos 40 minutos do segundo tempo, que o show de Neymar começou. Neymar fez o quarto gol com um lindo gol de falta, aos 42. Aos 45, em um pênalti polêmico e motivo de reclamações dos parisiense até hoje, o brasileiro convertou e fez o quinto tento blaugrana.

Aos 50 minutos, com Ter Stegen na área e na última bola do jogo, Neymar cruzou com maestria para Sergi Roberto se esticar e tocar pro fundo do gol de Kevin Trapp, para a explosão dos quase 100 mil torcedores presentes no Camp Nou.

"Sabíamos que iríamos vencer. Não sabíamos se a classificação para a próxima fase viria, mas sabíamos que iríamos vencer porque nós faríamos a nossa parte muito bem", disse Neymar ao DAZN na série The Making Of. "Quando o jogo começou, havia uma vibe diferente. Eu estava incentivando todo mundo, correndo mais do que nunca. Foi uma das, se não a maior partida que eu já joguei, e uma das mais emocionantes".

Meses depois da Remontada, Neymar deixou o Camp Nou e foi justamente para o PSG, na maior transferência da história do futebol. Ambicionando o prêmio de melhor jogador do mundo, o brasileiro não teve mais atuações deste nível, mesmo sendo o protagonista do time francês em jogos como as quartas de final da Liga dos Campeões na temporada passada.

A mudança de ares de Neymar não foi boa para o brasileiro e nem para o clube catalão, que ainda não encontrou o substituto certo para o brasileiro. E depois de anos de especulações de uma possível volta do "adulto Ney" para a Catalunha, agora é La Pulga que parece estar próximo de se mudar para a Cidade Luz.

O duelo marca o reencontro de Messi e Neymar em jogos de clubes. Desde a saída do brasileiro do Barça, os dois duelaram apenas em Brasil x Argentina. Só quando a bola rolar saberemos como será o embate desta temporada entre um Barcelona em reconstrução com Ronald Koeman e um PSG buscando o protagonismo a nível europeu pelo segundo ano consecutivo - e de certa forma aliviado com a notícia de que a lesão de Neymar não é grave.