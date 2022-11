À espera de Vítor Pereira, Corinthians intensifica busca por outro treinador

Diretoria ainda alimenta esperança de renovar com Vítor Pereira, mas já busca outros nomes. Tite e Vojvoda são os prediletos

Classificado para a fase de grupos da Libertadores de 2023, o Corinthians cumpriu o objetivo que faltava para a atual temporada. Sendo assim, o clube retoma as atenções para uma única questão: Vítor Pereira. O treinador ainda não comunicou a sua resposta sobre a renovação de contrato e a diretoria do Timão já se mexe nos bastidores em busca de outro nome. A ideia é intensificar essa procura, como soube a GOAL.

Apesar de ainda estar de olho na melhor colocação possível do Brasileirão, o Corinthians já começa a ficar de olho em 2023 - e isso passa diretamente na posição de um treinador. Por conta disto, a diretoria vai começar a conversar com outros nomes de forma mais incisiva, enquanto Vítor Pereira não toma uma decisão. A demora é justificada por um problema familiar.

Caso não consiga renovar com o português, o sonho da comitiva corintiana é a volta de Tite, que tem como objetivo trabalhar na Europa. Sendo assim, na “segunda prateleira”, estão treinadores estrangeiros, como, por exemplo, Juan Pablo Vojvoda que já foi sondado. A última opção são por treinadores brasileiros, que não fazem os olhos da diretoria brilharem.

CBF

A prioridade da diretoria, principalmente do presidente Duilio Monteiro Alves, é a da renovação do técnico português. Além do bom trabalho, existe uma relação muito boa entre as partes, o que faz com que o mandatário faça esforços pela renovação.

Enquanto uma decisão não é tomada, o Corinthians tem mais três jogos em 2022: Ceará, Coritiba e Atlético-MG. De olho na premiação, o Timão quer chegar na segunda colocação do Brasileirão.