Tite quer descanso e Europa após Copa do Mundo

Treinador sonha em iniciar um trabalho na Europa a partir de junho de 2023. Ele, inclusive, deve desfazer a comissão técnica após o Mundial

Consultado pela diretoria do Corinthians para assumir o time em caso de saída de Vítor Pereira, Tite não pensa em trabalhar no início de 2023. O técnico quer descansar durante o primeiro semestre e defender um clube europeu a partir de julho do ano seguinte, como soube a GOAL.

Com a saída confirmada da seleção brasileira, o treinador pretende tirar um período para descansar ao lado da família depois da Copa do Mundo. A ideia é começar a trabalhar somente no início da próxima temporada europeia.

O treinador, inclusive, deu carta branca para que os integrantes da comissão técnica trabalhem em outros clubes já no primeiro semestre. É possível que o grupo seja desfeito neste período.

O objetivo de Tite é atuar no futebol europeu, especialmente nas cinco grandes ligas do continente. Ele não fala sobre novas propostas, mas já revelou que recebeu outros convites da Europa antes da Copa do Mundo 2018, disputada na Rússia.

O treinador não deseja voltar a trabalhar no futebol brasileiro neste momento. O desejo é atuar no exterior. Há, inclusive, um pedido aos empresários para que encontre uma proposta convincente na Europa.