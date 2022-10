Corinthians sonda Tite enquanto aguarda decisão de Vitor Pereira

Prioridade é convencer português a renovar, mas clube consultou o preparador físico Fábio Mahseredjian para falar sobre o assunto

O Corinthians ainda não sabe por quem será comandado em 2023. A prioridade da diretoria é seguir com Vítor Pereira. Não à toa o clube aguarda uma resposta do lusitano sobre a renovação do contrato. Entretanto, já se movimenta nos bastidores e traça um plano B para o cargo. A diretoria do Timão trata o técnico Tite como primeira opção em caso de saída do português, como soube a GOAL. Procurada pela reportagem, a cúpula alvinegra não confirma a informação.

O treinador não seguirá no comando da seleção brasileira após a Copa do Mundo, como já externou algumas vezes. Ciente da saída do comandante, a direção corintiana já iniciou uma "paquera" com o treinador visando um possível retorno, mas sabe dos empecilhos por um desfecho positivo — ele foi alvo de europeus antes da Copa do Mundo de 2018.

O preparador físico Fábio Mahseredjian tornou-se o elo entre diretoria do Corinthians e comissão técnica de Tite. O ex-profissional do clube foi procurado e ouviu sobre o interesse no retorno do grupo ao CT Joaquim Grava.

A reportagem apurou que o técnico liberou os assistentes e auxiliares para trabalharem em outros lugares depois da Copa do Mundo — ainda não há confirmação, mas é possível que o vitorioso grupo se desfaça ao fim do torneio que será disputado no Qatar.

Tite já trabalhou ao lado de todos os principais nomes do departamento de futebol corintiano e tem boa relação com o presidente Duilio Monteiro Alves, o executivo Roberto de Andrade e o gerente Alessandro Nunes. Ele teve três passagens pelo Corinthians. A primeira foi entre 2004 e 2005, quando não conquistou títulos. Entre 2010 e 2013, foi campeão de Brasileirão, Libertadores, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana e Paulistão. A última foi entre 2015 e 2016, sagrando-se novamente campeão nacional.

Também ciente das dificuldades que teria em convencer Tite a aceitar o trabalho no Parque São Jorge novamente, o Corinthians avalia alternativas no futebol português. Há nomes do país que agradam, como soube a GOAL. A passagem da comissão técnica de VP pelo CT Joaquim Grava é bem avaliada nos bastidores.

A situação de Vítor Pereira deve ser resolvida só depois do Corinthians confirmar a vaga para a Libertadores de 2023. O treinador quer seguir no clube e a diretoria quer que ele siga, mas uma questão familiar pesa muito para a permanência e nem o estafe do técnico sabe da decisão que será tomada.

O vínculo de Vítor Pereira com o Corinthians se encerra em dezembro de 2022. Ele é a prioridade do clube neste momento, mas não há certeza sobre a resposta positiva do comandante.