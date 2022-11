Sem definição no Fortaleza, Vojvoda vira opção em Corinthians, Santos e Atlético-MG

Técnico argentino quer esperar o final do Brasileirão para definir o futuro

Um dos principais treinadores do futebol brasileiro, Juan Pablo Vojvoda segue com o futuro indefinido no Fortaleza. O técnico já deixou claro que só vai pensar na próxima temporada no final do Campeonato Brasileiro. De olho no mercado, segundo soube a GOAL, clubes como Santos, Corinthians e Atlético-MG colocam o nome do argentino em pauta.

O Fortaleza, no entanto, segue com o intuito de manter o treinador, mesmo sabendo das dificuldades e a grande concorrência. É bom ressaltar que, não há propostas na mesa de Vojvoda, e o próprio técnico não quer abrir qualquer conversa antes de decidir seu futuro no Leão.

O Corinthians, por exemplo, luta para manter Vitor Pereira. Esse é o grande desejo do clube, mas sabe que a situação é difícil. O técnico português tem problemas familiares e vê pressão da família para retornar à Portugal. Diante da dificuldade, o Timão já sondou a situação de Tite e mais recente a de Vojvoda.

O Santos é quem tem, no momento, o interesse mais forte. O Peixe vê o atual técnico do Fortaleza como nome certeiro para 2023. A notícia foi trazida primeira pelo UOL e confirmada pela GOAL. O clube monitora a situação dele e aguarda o final do Brasileirão para tentar uma investida.

Outro clube interessado em Vojvoda, o Atlético-MG aguarda definir a situação de Cuca antes de avançar pelo argentino. Há quem defenda o atual treinador dentro da diretoria do Galo, mas grande parte ainda não está convencida de que o melhor é renovar o contrato do atual comandante.

No mês passado, o Fortaleza chamou o treinador para iniciar as conversas por uma renovação, mas ele deixou claro que não queria tocar no assunto antes do final da temporada. O contrato do argentino com o Leão termina em dezembro deste ano e o futuro segue em aberto.