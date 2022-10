Corinthians tenta convencer Vitor Pereira a renovar até dezembro de 2023

Técnico vê volta à Europa como opção mais viável, mas há confiança em permanência nos bastidores do CT Joaquim Grava

O Corinthians tenta convencer Vitor Pereira a seguir no clube em 2023. O presidente Duilio Monteiro Alves é o responsável por negociar com o português. Há confiança por parte da diretoria em um desfecho positivo. Contudo, o técnico não se decidiu e vê a volta à Europa como um passo mais viável neste momento da carreira, como soube a GOAL.

A ausência da família em São Paulo é o que mais o incomoda. A sogra do treinador não pode deixar Portugal por questões pessoais. Vitor Pereira sabe que se decidir pela permanência no Corinthians em 2023 terá pouco tempo ao lado dos familiares, sobretudo pelo calendário apertado do futebol brasileiro.

Nem os agentes — ele trabalha com Kia Joorabchian e Giuliano Bertolucci — sabem qual a decisão do técnico, mas há a sensação no grupo que administra sua carreira de que ele dificilmente ficará no Brasil, conforme apurado pela GOAL. O título da Copa do Brasil, de acordo com uma fonte, poderia facilitar a renovação do contrato.

A diretoria do Corinthians, por outro lado, ainda crê que é possível convencê-lo a ficar para a próxima temporada. O atual vínculo se encerra em dezembro, e o desejo da cúpula é estendê-lo por mais 12 meses, até o fim de 2023.

A principal aposta de Duilio Monteiro Alves é a boa relação com Vitor Pereira. O presidente estreitou laços com o europeu e crê que esta proximidade será fundamental para conseguir uma resposta positiva sobre sua permanência no Brasil.

Ainda não há uma reunião marcada entre as partes, mas Vitor Pereira quer responder no máximo até a próxima semana. Após a derrota para o Flamengo na final da Copa do Brasil, Duilio se manifestou: "A gente parou todo tipo de conversa [sobre renovação], estávamos focados. Agora vamos sentar e conversar. O Corinthians quer que ele fique, ele sabe disso. Agora ele vai ter que tomar uma decisão, mas sem essa pressa toda".

Vitor Pereira foi comedido ao ser questionado sobre o assunto no Maracanã. O técnico português evitou falar sobre o caso e disse que comunicará a decisão ao presidente corintiano: "Eu gosto muito do Corinthians. É um clube com o qual me identifico com o espírito, o sentir do povo, desde o início. Por isso essa tristeza. Eu gosto muito do clube. Não vou falar sobre meu futuro, vou falar com Duilio e depois vão ouvir da boca dele, e não da minha. Independentemente do trabalho que fazemos, não é só pensar no presente. É pensar no futuro. Eu acho que o trabalho no Corinthians tem base feita, vai ser mais forte no futuro comigo ou sem mim".