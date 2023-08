Corinthians dá sinal positivo para venda de Murillo em negócio de até R$ 85 milhões

Nottingham Forest vai pagar € 13 milhões fixos mais bônus de € 3 milhões pela contratação do zagueiro de 21 anos

O Corinthians sinalizou com uma resposta positiva para a venda de Murillo ao Nottingham Forest, da Inglaterra, em uma negociação que pode chegar a € 16 milhões (R$ 84,5 milhões na cotação atual), como soube a GOAL. O valor será dividido entre pagamento fixo e variável.

As tratativas terão pagamento fixo de € 13 milhões (R$ 68,6 milhões) e variáveis de até € 3 milhões (R$ 15,8 milhões). A soma dos montantes supera a pedida corintiana, que queria receber € 15 milhões (R$ 79,2 milhões).

A informação sobre a proximidade do acordo foi inicialmente divulgada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pela reportagem da GOAL. As tratativas devem ter um desfecho nas próximas horas.

Murillo também já deu sinal positivo para a transferência à Premier League na atual janela de transferências. O zagueiro de 21 anos assinará contrato de cinco temporadas no futebol inglês, até 30 de junho de 2028.

O Nottingham Forest queria que o acordo fosse feito dias antes da data de fechamento da janela de transferências, prevista para 1º de setembro. O clube aumentou a oferta inicial e se aproximou de um acordo para a contratação do atleta.

O defensor de 21 anos tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2025. O clube do Parque São Jorge detém 80% dos direitos econômicos de Murillo, que é dono do restante do percentual (20%). Na atual temporada, o jovem disputou 27 partidas pela equipe profissional, somando 2.710 minutos em campo.

O Nottingham Forest não era o único interessado em contar com o zagueiro no mercado da bola. O Wolverhampton, da Inglaterra, fez uma proposta pelo jogador, assim como a Fiorentina, da Itália. O Napoli, também da Itália, cogitou contratá-lo, mas avançou na compra de Natan, que era do Red Bull Bragantino, por € 10 milhões.