Clube inglês faz oferta por Murillo, e Corinthians avisa quanto quer pelo zagueiro

Nottingham Forest enviou uma oferta pela aquisição do zagueiro, que deu aval para a transferência à Premier League no mercado da bola

O Nottingham Forest, da Inglaterra, enviou uma proposta ao Corinthians pela contratação de Murillo. O defensor de 21 anos deu sinal positivo ao negócio, e o clube paulista pede mais de € 15 milhões (R$ 79 milhões na cotação atual) para liberá-lo no mercado da bola, como soube a GOAL.

O valor da oferta britânica é de € 13 milhões (R$ 68 milhões) fixos e mais € 3 milhões (cerca de R$ 15 milhões) em bônus, e o Timão está disposto a baixar um pouco o valor que pediu anteriormente. Nas primeiras conversas, o presidente Duílio Monteiro Alves reforçou que queria receber € 20 milhões (R$ 105 milhões) pela venda do jogador.

A pedida feita pelo Corinthians deve ter uma resposta nos próximos dias — a janela de transferências da Premier League se encerra em 1º de setembro, e o Nottingham Forest tem uma semana para chegar a um acordo pelo defensor.

Murillo não chama a atenção apenas do Forest. Há interesse ainda do Wolverhampton, também da Inglaterra, e da dupla Fiorentina e Napoli, ambos da Itália. Os outros três clubes não devem formalizar uma nova oferta pela aquisição do zagueiro nesta janela de transferências. A maior proposta apresentada até aqui era de € 12 milhões (R$ 63 milhões), vinda da Fiorentina, mas foi recusada.

O defensor de 21 anos tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2025. O clube do Parque São Jorge detém 80% dos direitos econômicos de Murillo, que é dono do restante do percentual (20%). Na atual temporada, o jovem disputou 27 partidas pela equipe profissional, somando 2.710 minutos em campo.

A informação sobre a proposta mais recente do Nottingham Forest por Murillo foi inicialmente divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmada pela GOAL.