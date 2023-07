Corinthians recusou proposta de € 12 milhões da Fiorentina por Murillo

Zagueiro de 21 anos tem contrato no Parque São Jorge até 31 de dezembro de 2025; clube considerou oferta baixa

O Corinthians recusou uma proposta de € 12 milhões (R$ 62,7 milhões na cotação atual) da Fiorentina, da Itália, pelo zagueiro Murillo, como soube a GOAL. O clube considerou a oferta baixa pelo defensor.

A diretoria entende que a saída do atleta teria que movimentar uma quantia maior. Embora não estabeleça um preço, a cúpula se mantém segura por causa da multa rescisória para o exterior, considerada elevada até para os gigantes europeus. O valor exato da cláusula não é confirmado pelas partes.

O zagueiro de 21 anos tem contrato longo no Parque São Jorge — o vínculo trabalhista se encerra em 31 de dezembro de 2025. Revelado nas divisões de base do clube, ele chegou ao time profissional no início da atual temporada e logo teve o contrato renovado.

Murillo é tratado como titular do técnico Vanderlei Luxemburgo — ele esteve nesta condição em 20 dos 23 jogos sob o comando do treinador. No período, deu uma assistência para os companheiros.

A informação sobre a existência de uma proposta da Europa foi inicialmente publicada por ESPN e Uol e confirmada pela reportagem da GOAL, que ainda avançou com os valores da oferta italiana.