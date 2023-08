Wolverhampton abre conversas com o Corinthians por Murillo

Clube inglês está disposto a desembolsar cerca de R$ 64,1 milhões pela contratação do zagueiro de 21 anos, mas valor é considerado baixo pelo Timão

O Wolverhampton, da Inglaterra, abriu conversas com o Corinthians pela contratação do zagueiro Murillo no mercado da bola, como soube a GOAL. A ideia dos britânicos é pagar cerca de € 12 milhões (R$ 64,1 milhões na cotação atual) pela aquisição do atleta, mas o valor é considerado baixo pelo Timão.

Os ingleses pretendem pagar o mesmo montante oferecido pela Fiorentina, da Itália, na contratação do atleta. O Corinthians, contudo, recusou a proposta na ocasião. O desejo é que os números sejam bem maiores para que haja uma negociação do jovem.

O zagueiro de 21 anos tem contrato longo no Parque São Jorge — o vínculo trabalhista se encerra em 31 de dezembro de 2025. Revelado nas divisões de base do clube, ele chegou ao time profissional no início da atual temporada e logo teve o contrato renovado.

Mais artigos abaixo

Murillo é tratado como titular do técnico Vanderlei Luxemburgo — ele esteve nesta condição em 22 dos 26 jogos sob o comando do treinador. No período, deu uma assistência para os companheiros e não balançou as redes adversárias.