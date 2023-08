Napoli oferece R$ 53,5 milhões ao Red Bull Bragantino pelo zagueiro Natan

Estafe do jogador viajou à Europa para discutir possível venda do defensor de 22 anos no mercado da bola; oferta ainda não foi respondida

O Red Bull Bragantino recebeu uma proposta da Napoli, da Itália, para a venda de Natan. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmada pela reportagem. A GOAL apurou que a oferta é de € 10 milhões (R$ 53,5 milhões na cotação atual).

O estafe do jogador está na Europa para discutir a negociação com os italianos. A ideia é que o defensor de 22 anos seja negociado na atual janela de transferências. A proposta foi enviada aos paulistas na última semana, mas ainda não houve uma resposta.

Natan tem contrato com o Red Bull Bragantino até 31 de dezembro de 2025. Revelado pelas divisões de base do Flamengo, o zagueiro está disposto a se transferir para o futebol europeu no mercado da bola. A possibilidade de defender a atual campeã italiana é o que anima o atleta.

Comprado por € 3,5 milhões (R$ 22 milhões à época) em outubro de 2021, Natan foi uma indicação do então treinador do clube, Maurício Barbieri. Desde que chegou, o defensor é titular absoluto do elenco, mesmo com a mudança no comando técnico.

Na atual temporada, o zagueiro disputou 26 partidas pelo Red Bull Bragantino, somando 2.215 minutos em campo. No período, ele não marcou gols ou deu assistências. O jogador é tratado como um dos pilares defensivos do time.