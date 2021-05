Como assistir aos jogos do Paysandu na Série C no DAZN?

As partidas do Papão na terceira divisão do Campeonato Brasileiro serão transmitidas em HD, com comentários em português, pelo serviço de streaming

Depois de atingir o quadrangular em 2020-21, o Paysandu está de volta na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. A missão é a mesma da temporada passada, garantir o acesso para a segunda divisão do Brasileirão e ainda levar a taça para Belém.

Na temporada de 2020-21, atrasada por conta da pandemia de Covid-19, o Paysandu foi o quarto colocado do Grupo A na primeira fase e, no quadrangular, repetiu a classificação, desta vez no Grupo B. No entanto, apenas os dois primeiros garantiram vaga na Série B de 2021 e o Papão acabou permanecendo na terceira divisão.

Para 2021, a torcida do Papão não vai perder nenhum jogo do atual campeão do Paraense na briga pela Série D: todas as partidas da competição vão ser transmitidas ao vivo. Confira como assistir ao time na terceira divisão.

Onde assistir aos jogos do Paysandu na Série C?

Para a temporada 2021, os jogos da Série C serão exibidos em três plataformas diferentes, mas os principais jogos da rodada vão passar no DAZN, primeiro serviço de streaming do futebol do Brasil. A plataforma chegou ao país no final de 2018 e tem acordo com a CBF para passar as partidas da competição.

Além disso, duas partidas por rodada serão compartilhadas com emissoras locais da Band. Na primeira rodada, a Band Nordeste e a afiliada da emissora do interior do estado de São Paulo terão jogos em sua grade de programação.

Os outros cinco jogos da rodada, que não terão transmissão do DAZN, vão ser exibidos pela TV NSports, também por streaming.

Os torcedores do Paysandu poderão aproveitar a maioria de suas partidas no DAZN, ao vivo, em HD, com comentários em português e uma grande equipe de narradores e comentaristas. A CBF já divulgou a tabela detalhada das quatro primeiras rodadas e, de acordo com o documento, todos os duelos do Papão serão exibidos pela plataforma de streaming.

Como assistir aos jogos do Paysandu da Série C no DAZN?

O preço da mensalidade do DAZN foi reduzido de R$ 37,90 para R$ 19,90 no início de 2020 com o objetivo de acelerar o crescimento da plataforma no Brasil. A assinatura do serviço pode ser efetivada por meio de diversas formas de pagamento, como cartão de crédito e aplicativos de compra direta, além de vales-presente que poderão ser oferecidos a amigos, familiares, etc.

O assinante da plataforma pode acessá-la de praticamente qualquer dispositivo, como TVs com acesso à internet, smartphones, tablets, computadores e consoles de videogame. o DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras.

Basta logar no site, clicando aqui - que pode ser acessado com praticamente qualquer dispositivo - e você terá acesso a todo o portfólio do DAZN, incluindo os jogos do Paysandu na Série C.

Quando são os jogos do Paysandu na Série C?

O Paysandu começa sua jornada na Série C de 2021 no sábado, 29 de maio, às 19h (de Brasília), jogando fora de casa, contra o Tomebense. Veja o calendário completo do Papão na Série C: