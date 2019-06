Quantos jogos da Série C o DAZN vai transmitir por rodada?

Canal de streaming vai exibir quatros jogos por rodada na terceira divisão do Campeonato Brasileiro

O DAZN não para de crescer no Brasil! Depois de fechar os direitos de transmissão de , italiana, francesa, , entre outros esportes, o serviço de streaming anunciou um acordo exclusivo da do Campeonato Brasileiro.

Com isso, o DAZN já está transmitindo quatro partidas da competição por rodada em sua plataforma, lançada oficialmente no início de maio. Além disso, um jogo por rodada será exibido nos canais de Youtube e Facebook.

QUAIS OS JOGOS DO DAZN NESSA SEMANA?

QUANTO CUSTA O DAZN?

O DAZN tem o preço de R$ 37,90, mas no primeiro mês é possível usar a plataforma gratuitamente. A assinatura pode ser efetivada por meio de diversas formas de pagamento, como cartão de crédito e aplicativos de compra direta (PayPal).

O DAZN seguirá disponível no Facebook e YouTube com alguns jogos gratuitos para não assinantes, mas a maior parte do conteúdo exclusivo estará à disposição apenas para quem tiver uma assinatura ativa.